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00955規模突破百億！詹璇依讚「日本這次真的不一樣」：不再是短期題材

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
00955規模突破百億，對長期投資人而言，除了代表人氣，更意味著流動性與資金承接力的質變。圖/本報資料照片 林俊良
00955規模突破百億，對長期投資人而言，除了代表人氣，更意味著流動性與資金承接力的質變。圖/本報資料照片 林俊良

最近市場波動加劇，甚至台股美股有兩個世界的味道！我們維持一貫主軸，尋找基本面有護城河的市場，不遠，就是鄰近的日本！

台灣受益人最多 交易量最大的日股ETF中信日本商社ETF（00955）規模正式突破百億，小姐姐看規模這件事，不只是人氣，更重要的是流動性與資金承接力。

當一檔ETF跨過百億門檻，對長期投資人來說，這是很關鍵的訊號。

首先，從績效來看，00955近一年報酬達55%～60%，近3個月也有接近20%的表現，在震盪環境中，走勢相對穩定。

但重點從來不是績效，而是它背後的資產結構。

台灣的投資人也都很聰明，把資金開始往「有定價權的資產」移動。

其實這也就是為什麼股神巴菲特透過波克夏長期加碼日本五大商社，他看的就是一件事：定價權。

我們再來複習一下：商社的本質，不是單一產業公司，而是橫跨能源、原物料、貿易、物流的整合平台。

大多數企業在成本上升時只能被動承受，但商社不一樣，它們掌握上游資源、控制中間流通，可以轉嫁成本，甚至影響價格。

白話講：別人在被價格決定，商社是在決定價格。

這也是為什麼，在中東局勢升溫、原物料波動加劇的環境下，商社的價值反而被放大。

加上從去年開始、我們一直在講「日本真的不一樣了」！

關鍵在於日本企業改革持續推進，東京證交所在要求提高資本效率、強化股東回報，整體市場正在被重新評價，另外還有「高市交易」，所以這一波，不只是日股上漲，而是資金在重新定義「日本商社」的戰略位置。

00955的意義在於：用一檔ETF，直接切入日本最核心的供應鏈資產。

而當規模突破百億，代表這條賽道，已經被市場正式驗證，也更適合中長期資金布局。

小姐姐點評：00955不是短期題材，而是能穿越景氣循環的配置。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00955中信日本商社

詹璇依 基金小姐姐

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