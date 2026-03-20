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0050、0052等五檔重量級 ETF 換股今生效

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF（指數股票型基金示意圖）。圖／AI生成
ETF（指數股票型基金示意圖）。圖／AI生成

重量級ETF季度調整生效，同樣追蹤臺灣50指數的市值型ETF-元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）此次五進五出、至於規模最大的高股息ETF元大高股息（0056）僅刪除一檔、分割後人氣直線上升的「小台積」富邦科技新納（0052）三檔並刪除一檔、首檔永續ETF-元大臺灣ESG（00850）永續刪除一檔。

包含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣高股息、臺灣永續指數等在內的富時羅素系列指數季度調整結果已於6日公告，相關成分股納入及刪除之變動將自3月20日交易結束後生效，亦即自3月23日起生效。

其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增鴻勁、欣興（3037）、華邦電（2344）、金像電（2368）、京元電子（2449）；刪除貿聯-KY（3665）、聯詠（3034）、統一超（2912）、瑞昱（2379）、萬海（2615）。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100（0051）則新增及刪除各十檔，納入貿聯-KY、高力（8996）、景碩（3189）、旺宏（2337）、聯詠、統一超、瑞昱、新代（7750）、聯邦銀（2838）、萬海；刪除玉晶光（3406）、金像電、材料*-KY（4763）、京元電子、三陽工業（2206）、台肥（1722）、中保科（9917）、欣興、華邦電、裕融（9941）。

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技新增三檔、刪除一檔，納入鴻勁、景碩、旺宏；刪除玉晶光。

追蹤臺灣高股息指數的元大高股息成分股此次僅刪除一檔，刪除裕融。

此外，臺灣高股息指數自指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在五個交易日內調整，過渡期間生效日為3月23日、24日、25日、26日及27日。

追蹤臺灣永續指數的元大臺灣ESG永續僅刪除中華（2204）一檔。

合計五檔ETF總規模為2.36兆元，其中，規模最大的臺灣50指數中，貿聯-KY權重約0.43%，約4,205張、瑞昱約0.32%，約11,453張、聯詠約0.3%，約13,559張、統一超約0.16%，約12,529張、萬海約0.15%，約33,187張，相關刪除股要留意調整影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

華邦電 聯詠 元大

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