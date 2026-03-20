009816建倉成本惹議2月總費用率高於0050！陳重銘揭新掛牌ETF必經之路

網友問：美伊引發的中東動盪，資金不是會往債券避險嗎？怎麼債券價格反而下跌？讓我來說給你聽，中東因為出產石油，動盪導致油價攀升，有可能帶動通膨，市場擔心會影響到聯準會的利率政策，所以債券配置則降至明顯低點，那麼債券還可以投資嗎？ 股市有一句名言：漲多是最大的利空，跌深是最大的利多。AI儘管帶來股市的榮景，但是還能夠一再地創下新高嗎？我不知道，但是對於穩健的投資人來說，未雨綢繆總好過暴雨時找不到雨傘，做好資產配置才能夠長長久久。 最近因為中東動盪導致債券下滑，相對地就拉高了殖利率，包括美國公債與投資等級公司債，殖利率普遍達 4% 以上。對於退休族、房貸族…需要穩定現金流的人來說，月配息的債券ETF還是有吸引力的，特別是債券的防禦力很高。

2026-03-20 10:40