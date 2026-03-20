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009816建倉成本惹議2月總費用率高於0050！陳重銘揭新掛牌ETF必經之路

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
陳重銘解析009816在2月總費用率高於0050的主因在於新基金建倉的交易成本，呼籲投資人別被單一數據誤導，應以整體總報酬率作為評估關鍵。中央社
陳重銘解析009816在2月總費用率高於0050的主因在於新基金建倉的交易成本，呼籲投資人別被單一數據誤導，應以整體總報酬率作為評估關鍵。中央社

＊原文發文時間為3月16日

不敗教主陳重銘在影音中表示，凱基台灣TOP 50（009816）近期因費用率議題引發討論，特別是2月份總費用率高於元大台灣50（0050），讓不少投資人產生疑問。

陳重銘指出，投資人需先理解「經理費」與「總費用率」兩個概念。經理費為投信收取的費用，009816約為0.07%，0050約為0.1%，009816相對較低；而總費用率除了經理費外，還包含ETF買賣成分股所產生的手續費與相關交易成本。

針對009816在2月總費用率較高的原因，陳重銘表示，009816為新成立基金，上市初期規模持續成長，在擴大規模過程中需持續買進成分股，因此產生交易成本，並反映在總費用率上。

相較之下，0050成立時間較久，成分股已完成配置，平時若未進行大量交易，相關交易成本相對較少。

陳重銘表示，009816目前處於建倉與布局階段，因此總費用率較高，屬於基金初期情況；若未來規模穩定、成分股配置完成並持有，總費用率自然會下降

在投資判斷上，陳重銘強調應觀察總報酬率，並指出009816自上市以來報酬率小幅領先0050，顯示其成分股表現動能相對較佳。

他最後提醒，投資人不應輕易被單一數據影響，應理解費用率與ETF運作方式後再進行判斷。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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