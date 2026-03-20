IPO 超級日3月23日五檔 ETF 開募 主動式美股、台股、金融股債登場

3月步入下半場，下周將迎來本月新基金IPO超級日，3月23日將有5檔新產品開募，且全數為主動式ETF，足見台灣市場主動式ETF發展越趨蓬勃，在越來越多投信加入發行行列下，明顯提升產品多元性。

這五檔產品投資標的類型橫跨海外股票、台股以及債券，包括首檔以美國全產業為布局範疇、力求掌握美股輪動增長行情的00997A主動群益美國增長，及著眼於全球金融業前景的00998A主動復華金融股息、00986D主動復華金融債息，還有兩檔主動式台股ETF也將加入戰局，分別為00400A主動國泰動能高息及00401A摩根台灣鑫收益主動式ETF。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，近期中東衝突導致掀起能源危機擔憂，令全球股市波動加劇，但也正好突顯出主動操作的優勢，能因應市況靈活調整配置。

以美國市場來看，過往經驗顯示地緣衝突對股市影響多為短暫，不致造成經濟與產業趨勢的根本變化，無礙於溫和成長的長期經濟趨勢，加上美股企業營運保有韌性，今年又逢期中選舉，川普政府也提出包括產業發展計畫、企業併購審查鬆綁等利多政策，皆有助支撐美股表現，在地緣政治不確定性並存下，主動式美股ETF正能協助投資人市況多變的環境中，動態掌握美股行情。

吳承恕進一步指出，在產業佈局方面，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現亦可期待，像是AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備等等。此外，非科技股中，也不乏優質潛力增長產業如；國防航太、數位金融等表現都值得持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。