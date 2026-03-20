網友喊「都給你家漲就好了！」00988A 橫掃績效王榜單、股價再創新高

主動統一全球創新（00988A）20日早盤一度再勁揚超過1.5%，漲幅居主動式第一，股價最高衝到13.48元，改寫歷史新高。進一步拉長時間來看，00988A無論是今年以來、近一周、近一月、近三月、成立以來的績效都是同類型之冠，橫掃績效王榜單。00988A的強勢也引發熱烈討論，網友直喊「00981A、00988A都好強，都給你統一漲就好了啊！」、「00988A大推，快上車」。

據三竹資訊統計至19日，00988A今年漲超過三成、達30.95%，近一周漲4.43%、近一月漲11.3%、近三月漲30.05%、成立以來也漲近三成，在海外主動式ETF中，都是績效第一名。

展望後市，00988A基金經理人陳意婷表示，五大CSP業者資本支出目標上修23%到6800億美元，相較去年成長64%，顯示AI算力需求持續爆發增長。今年AI投資有三大關鍵字，「缺料、規格升級、擴大應用」，三者兼具的議價能力會最強，評價提升空間也最大，所以最看好記憶體和光通訊。

除了AI，陳意婷表示，全球電力基建相關公司的訂單能見度更長，利潤率也上修到歷史新高，顯示全球電力基建需求持續強勁且不可或缺，因此也看好核電供應鏈、燃料電池到電力設備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。