17年前0050投資100萬去年底變成1300多萬！績效大勝…嫺人卻堅持全球分散：唯一免費午餐

《17年前拿100萬投資0050，2025年底變成1300萬！》我常被問到，既然台股長期績效大勝，為什麼我還要配置漲得比較慢、年化報酬率輸一截的全球股市ETF？

其實我在三本書裡面都寫過了，本來想寫篇臉書文說一說，結果就跑起最新的數字來，乾脆放到我的退休後電動玩具「部落格網站」上，留個歷史紀錄來見證，也當成我的社會志工服務。

從2017年底我剛被退休的時候開始，台股元大台灣50（0050）也開始一路衝到成1,232%（2018年底到2025年底），後來居上，超美趕日，大勝全球股市平均線。

如果17年前投入100萬，那樣17年後竟然變成1332萬，根本是退休金的大補丸。

如果有人跳出來吶喊：「我也要這個」，說起來也是不奇怪...

不過啊，理財，往往充滿了泡茶聊天的「後見之明」，錯過才是日常。

2009年那時金融海嘯風聲鶴唳，在無薪假的壞消息中，還有不少人被資遣，誰能知道未來台灣會因為半導體而領先全球？說不定那時候很多人是不敢看帳單。

一邊寫這篇文章，也喚起那些年一些新的回憶，那時候我做的一些投資的蠢事（寫在文章裡面）。

真的是到退休後，沒有薪水入帳，才整個人徹底醒過來。

文章摘要：

2009-2025台灣隊大勝，但其實是班上倒數幾名變成全班第一名那樣 2010到2015年，美股漲幅是台股的3.6倍 2013年安倍經濟學發威，日股三年漲了近90%，而台股0050只有22% 2017年台股站上萬點，不少人持「天花板論」已經下車，結果後續0050暴衝314%

想起當年那些蠢事，現在再次看過數據後，我還是選擇全球分散為主、台灣為輔。

退休理財不是為了追求最高報酬，少掉的報酬是一種「保險費」，確保我能長期持有，不讓「複利」這台跑車因為我看走眼而大翻車。

分散投資是唯一的免費午餐。

阿姐我不喜歡被說「想太多」，不過錯過這17年翻13倍資產這件事，我真的發自內心不會想太多。

你還記得2009年那時候，你在做什麼？

◎已獲「有錢到老後」作者 嫺人 授權轉載。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。