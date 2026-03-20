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外資賣、台股跌 逢時布局這兩類 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾最新釋出的審慎降息立場，加上中東美伊衝突持續干擾全球能源供應，避險情緒帶動市場震盪。台股3月19日重挫658點，20日早盤開高走跌，主要反映市場對「更高更久（Higher for longer）」利率政策的擔憂，以及國際油價再度升至每桶逾110美元對通膨降速增添的不確定性。地緣政治多屬短線心理衝擊，並未改變全球 AI 產業長期向上的結構性動能；若遭遇非理性下跌，投資人可視為籌碼沈澱的契機分批進場，在波段修復過程中有望爭取更高的超額報酬。

國泰投信ETF研究團隊表示，觀察籌碼面表現，3月以來外資在現貨市場受國際局勢動盪影響，出現較大幅度調節，19日單日賣超金額達909億元，創下台股史上第八大記錄。然而，外資單日大幅砍出歷史級別的金額，往往代表短線避險資金已在大跌中集體撤退，當這些籌碼由市場短線熱錢，換手至內資或長線投資人手中，不僅有助於增加籌碼穩定性，更為台股未來的長線走勢打下堅實地基。

國泰臺灣加權正 2（00663L）基金經理人蘇鼎宇表示，儘管外部宏觀環境波動，但台股核心的 AI 產業鏈基本面依然堅實。甫落幕的輝達（NVIDIA）GTC 大會釋出極為正向的展望。黃仁勳也推出輝達版的「AI 龍蝦」，NemoClaw可以協助開發者更加安全的使用AI代理服務，主攻企業導入與推論應用，代理執行眾多事務，這意味著市場由AI模型開發轉向AI代理，已經正式進入應用爆發階段。展望未來，每個重大科技周期通常橫跨15至20年，整體需求預期將持續至2040年左右。在GTC大會確立的正向展望支撐下，短線跌幅更多是市場情緒的暫時性宣洩，而非基本面的反轉，後市展望仍可期待。

回顧本月市場震盪時，市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922）曾吸引單日高達10萬張的成交量，顯見市場信心穩固；當賣壓達到波段高峰後，台股往往能重新回歸基本面軌道。此外，國泰臺灣加權正 2（00663L）能提供風險承受度較高、且具備市場方向感的投資人一個高效的戰術工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Fed 地緣政治 美伊衝突

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