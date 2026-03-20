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局勢動盪、00984B出現避險買點！陳重銘曝「股債平衡比例」：透過債息建立月配活水

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
市場擔憂聯準會（Fed）利率政策受此牽動，導致債券價格修正、殖利率反向攀升至 4% 以上。對於追求穩定現金流的退休族或房貸族，這反而創造了高殖利率的進場「甜蜜點」。台股示意圖／中央社 中央通訊社
市場擔憂聯準會（Fed）利率政策受此牽動，導致債券價格修正、殖利率反向攀升至 4% 以上。對於追求穩定現金流的退休族或房貸族，這反而創造了高殖利率的進場「甜蜜點」。台股示意圖／中央社 中央通訊社

網友問：美伊引發的中東動盪，資金不是會往債券避險嗎？怎麼債券價格反而下跌？讓我來說給你聽，中東因為出產石油，動盪導致油價攀升，有可能帶動通膨，市場擔心會影響到聯準會的利率政策，所以債券配置則降至明顯低點，那麼債券還可以投資嗎？

股市有一句名言：漲多是最大的利空，跌深是最大的利多。

AI儘管帶來股市的榮景，但是還能夠一再地創下新高嗎？我不知道，但是對於穩健的投資人來說，未雨綢繆總好過暴雨時找不到雨傘，做好資產配置才能夠長長久久。

最近因為中東動盪導致債券下滑，相對地就拉高了殖利率，包括美國公債與投資等級公司債，殖利率普遍達4%以上。

對於退休族、房貸族…需要穩定現金流的人來說，月配息的債券ETF還是有吸引力的，特別是債券的防禦力很高。

下面有三檔「月配」債券ETF，即將在4/1除息，參與配息的最後買進日是3/31，拿來當麻豆說明一下。

大華優利美A債（00984B）：15年以上的A級美國公司債，每股配發0.081元，單期殖利率0.51%。

大華優利美公債20（ 00983B）：20年以上美國公債，每股配發0.064元，單期殖利率0.4%。

大華投等美債15Y+（00959B）：15年以上投資等級美債，每股配發0.048元，單期殖利率0.51%。

大家都有聽過「股債平衡配置」吧？優點是：降低資產的波動度 + 穩定配息。那麼月配息的債券這麼多，要怎麼挑選呢？

重點是要看波動度跟收益率，以00984B為例，因為加入「優化票息」的因子，在投資組合中增加高票面利率債券的比重，因此指數的配息率，就能夠高於A債指數的平均值。

不過也有人在問，為甚麼債券ETF的配息會有高有低？那是因為基金公司為了往後能持續穩定配息，需要配合目前的國際情勢，以及中長期債券息收的現金流，而做出動態的調整。

儘管每月的配息有高有低，也要觀察全年度的配息率，如果不錯就可以抱著領息。

股債平衡配置的比例是多少？並沒有固定的數字，而是要看你的投資心態，以及年紀而定。

穩健型：股六債四，配置60%股票與40%債券，是最經典的配置，長期波動度約僅有純股票組合的一半。

依年齡調整：常見法則為「100 － 年齡 = 股票佔比」，如果你是30歲年輕人，可配置70%股票 +30%債券；至於60歲退休族，則是40%股票 + 60%債券。

以上的比例僅供參考，還是要看每個人的資金與風險意識。再來就是你對於「現金流」的需求，如果需求較高也可以增加債券的投資比例。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 債券ETF 00984B大華優利美A債15

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