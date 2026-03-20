聽新聞
0:00 / 0:00
當初10元買進00981A的恭喜啦！10個月資產暴增一倍…棒棒：高成長但勢必高波動
大家都說主動式基金是在考驗基金經理人的選股功力。這一次，數據直接給了答案。
回顧去年5月底，台灣首批主動式ETF 之一的主動統一台股增長（00981A）以10元 掛牌上市。當時許多人還在觀望，沒想到僅僅過了10個月，股價（3/19收盤）已經衝破21元！
本金回本？不，是翻倍！
從10元到21.04元，資產直接增長了+110%。這意味著如果當初IPO時投入，不到一年，資金已經多了一倍。
僅用10個月，這在台股 ETF 歷史上是非常驚人的績效，而首次配息的0.41元現金股利，3/17除息、當天就完成填息。
但要提醒棒友們，主動型ETF為了追求超越大盤，持股通常更集中在「高成長、高 beta」的科技權值股。當大盤漲1%時它可能漲1.5%，但相對地，當大盤回檔1%時，它跌1.5%甚至2%都是正常的。
就像超跑一樣，速度快，但遇到路面不平（大盤修正）時，震動也會比一般車輛來得猛烈。面對這種高成長但高波動的標的，個人採取的一律都是：分批進場，定期定額。
當初10元發行價就入手的人，面對大漲大跌的股市，或許可以先抽回本金，打造 0 成本部位，未來就算大跌，因為本金已經安全撤出，剩下的部位無論市場如何震盪，都能從容地持有。
有時候，選對賽道和工具，比盲目努力更重要。如果投資人也想參與台股的長期增長，主動式 ETF 或許是個不錯的配置選擇。
無論如何，恭喜那些已回本的人（灑花～）
◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。