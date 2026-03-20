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當初10元買進00981A的恭喜啦！10個月資產暴增一倍…棒棒：高成長但勢必高波動

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00981A上市10個月股價翻倍衝破21元且秒填息，達人建議面對高波動標的應採分批進場，並適時抽回本金打造0成本部位安心續抱。本報資料照片
00981A上市10個月股價翻倍衝破21元且秒填息，達人建議面對高波動標的應採分批進場，並適時抽回本金打造0成本部位安心續抱。本報資料照片

大家都說主動式基金是在考驗基金經理人的選股功力。這一次，數據直接給了答案。

回顧去年5月底，台灣首批主動式ETF 之一的主動統一台股增長（00981A）以10元 掛牌上市。當時許多人還在觀望，沒想到僅僅過了10個月，股價（3/19收盤）已經衝破21元！

本金回本？不，是翻倍！

從10元到21.04元，資產直接增長了+110%。這意味著如果當初IPO時投入，不到一年，資金已經多了一倍

僅用10個月，這在台股 ETF 歷史上是非常驚人的績效，而首次配息的0.41元現金股利，3/17除息、當天就完成填息

但要提醒棒友們，主動型ETF為了追求超越大盤，持股通常更集中在「高成長、高 beta」的科技權值股。當大盤漲1%時它可能漲1.5%，但相對地，當大盤回檔1%時，它跌1.5%甚至2%都是正常的

就像超跑一樣，速度快，但遇到路面不平（大盤修正）時，震動也會比一般車輛來得猛烈。面對這種高成長但高波動的標的，個人採取的一律都是：分批進場，定期定額

當初10元發行價就入手的人，面對大漲大跌的股市，或許可以先抽回本金，打造 0 成本部位，未來就算大跌，因為本金已經安全撤出，剩下的部位無論市場如何震盪，都能從容地持有。

有時候，選對賽道和工具，比盲目努力更重要。如果投資人也想參與台股的長期增長，主動式 ETF 或許是個不錯的配置選擇。

無論如何，恭喜那些已回本的人（灑花～）

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 大盤 本金 現金股利 定期定額 ETF 季配息 填息

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