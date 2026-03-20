ETF規模太小若是清算下市將會血本無歸？迷思破解：拿回淨值根本沒在怕

很多投資人擔心，ETF規模過小會有清算下市風險、成交量太低會有流動性風險。對版主而言，ETF的規模與流動性不會是關注的重點。

部分版友私訊得知，版主持有哪3檔策略市值型ETF之後，紛紛表示，其中兩檔的規模太低、成交量不夠多，投資風險偏高，建議版主應重新審視投資標的。

依據相關規定，股票型ETF最近30個營業日平均淨資產價值低於新台幣1億元，投信公司必須向金管會申請終止信託契約並辦理清算。但清算下市並非血本無歸，投信在扣除相關費用後，計算出剩餘的淨資產，會按照投資人持有的股數退還股款。一般股票如果下市，投資人很可能一毛錢都拿不回來，ETF下市則是會退還淨值。因此，對版主而言，ETF清算稱不上風險，但會出現一個麻煩事：回收的股款又得重新尋找標的建倉。

版主持有的3檔策略市值型ETF之中，規模最低的一檔大約10億，其實距離1億的清算門檻還有一小段差距，即便清算下市也能拿回股款，版主不擔心。最重要的，該檔ETF符合版主的需求，績效表現也不錯（目前為止落後0050），版主不打算因為規模僅10億就棄守，會繼續增持。

成交量太低造成的流動性風險，該擔心嗎？原則上，版主只買進、不賣出，每次買進張數頂多就是一兩張，因此成交量對版主而言，根本不算問題。事實上，ETF都有造市商，不太可能出現買不到、賣不掉的情形。只要造市商積極履行義務，將市價維持在淨值附近，即便日成交量僅有幾百張，對於小額分批進場的散戶來說，其實影響微乎其微。我們買的是眾多成分股的一籃子組合，而非單一公司，只要底層資產（如台股權值股）流動性無虞，ETF 就不會發生想買卻買不到、想賣卻賣不掉的窘境。

只要一檔ETF的整體功能契合個人的投資信念，且長期報酬能符合個人要求，那麼規模大小與流動性高低也就顯得無關緊要了。投資本就是一場與孤獨為伍的馬拉松，與其隨波逐流追求熱門標的，不如堅守符合自己策略的產品。版主會持續執行既定計畫，畢竟在複利的賽道上，能拿得住、看得遠，才是決定勝負的關鍵。

◎感謝 存股方程式 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。