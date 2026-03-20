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主動式台股 ETF 規模創高、六檔同高 今年00992A 漲幅32%居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
六檔規模創新高的主動式台股ETF(資料來源︰CMoney)
六檔規模創新高的主動式台股ETF(資料來源︰CMoney)

雖然近期台股大漲大跌，不過投資新寵主動式台股ETF持續發熱，統計總規模已突破2000億大關來到2122.8億。進一步觀察目前11檔主動式台股ETF中，包括主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）、主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）、主動野村台灣50（00985A）、主動安聯台灣高息(00984A)共六檔規模同創新高，以今年來績效表現來看，00992A上漲32.02%漲幅居冠表現最出色。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，中東地緣政治風險尚未完全解除，川普行事風格難預料，全球經貿秩序仍處在混亂階段，現階段全球市場高檔震盪，因此在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作、趨吉避凶，這也更加彰顯持有主動式台股ETF的價值。

00992A經理人陳朝政指出，台股隨著評價面走高，股市波動難免，近期盤勢震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好，儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

先進製程 地緣政治風險 台股 ETF 00992A

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