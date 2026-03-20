主動式台股 ETF 規模創高、六檔同高 今年00992A 漲幅32%居冠

凱基台灣TOP 50（009816）和0050 ETF在選股邏輯上存在顯著差異，前者主張不配息並設有成分股比例上限，以提升分散風險。儘管0050配息，但持有市值低於475萬可減低健保補充費的影響，兩者各有投資優勢。

2026-03-20 09:11