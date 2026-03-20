009816不配息大勝0050？小車點出「兩大差異」並破除健保補充費迷思

存股小教室：009816 v.s. 0050

最近很多粉絲朋友詢問小車對凱基台灣TOP 50（009816）的看法，同樣是市值型ETF，成分股都是以台灣市值最大的50家公司為基底，主打不配息減少摩擦成本，績效會不會比半年配息的0050還要好呢？

我們可以從這兩檔的選股邏輯及配息與否來比較。

一、選股邏輯

同樣台灣市值前50大，0050和009816的選股邏輯仍有很大的不同。

0050是純粹選台灣市值公司前50大，且成分股比例是採市值加權，也就是市值越大的公司，在0050裡占的比例越多。且它沒有單ㄧ成分股持有比例上限，以市值巨無霸台積電為例，目前在0050裡約佔63%至64.5%，對ETF整體的影響力超過6成。

至於009816，雖也是篩選台灣市值前50大公司，但它有「近四季稅後純益總和> 0」的條件，不符合此條件的公司會被刪掉。加上對單一成分股比例設有上限（30%），並將剩餘權重分配給動能較強的個股，至於該怎麼分配，存有主動意味，並非純粹市值加權的被動指數。

因此簡單來說，0050是「台積電與他的49位小弟」，009816是「台灣市值前50的朋友們」。同樣都是台灣前50大為主題的市值型ETF，「近二年」挑選哪一檔的關鍵，在於你介不介意該檔ETF「含積量」過高。

選股邏輯是影響ETF整體績效的關鍵，如果你看好台積電還會繼續成長，甚至認為它就是台股向上的主要動力，就持續買0050；如果你想要ETF 達到真正的分散，不想要有一檔獨大的配置，可以考慮009816。

二、配息與否

配息與否確實會影響績效，但就算是配息，只要將領回的股利再投入，也是能做到不配息的效果。

至於大家擔心領息會被扣到健保補充費，以0050最近一次配息1元為例（2026/01/22 除息），其中股利或盈餘所得（54C）僅占32%，單次54C要超過2萬元門檻，須持有62.5張（市值約475萬） 的0050，總領息超過62,500元，才會被扣到健保補充費。

持有1股配1元股利，54C所占的金額為

1× 32% =0.32元

20,000（健保費門檻）÷0.32=62,500元

因此，雖說0050有配息，不過只要拿到股利持續投入，且持有0050的總市值在475萬以內，配息之事不會落後009816太多。

以上就是小車對這兩檔ETF對看法。

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