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0050上漲報酬只靠台積電（2330）是嚴重迷思！真實數據揭殘酷真相

聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
達人破解「0050只靠台積電」迷思，指出指數化投資核心在於分散風險與取得市場完整報酬，而非單押個股追求打敗大盤。中央社
達人破解「0050只靠台積電」迷思，指出指數化投資核心在於分散風險與取得市場完整報酬，而非單押個股追求打敗大盤。中央社

「你不能只有在台積電（2330）上漲的時候才喜歡元大台灣50（0050）。」

很多人說，0050會漲都是靠台積電。10年前好像沒人這麼說，甚至2019年以前也沒人認為台積電會這麼飆。

但那時候0050就不漲了嗎？

建議你買0050是確保你不會錯失報酬，而不是要跟你爭辯到底誰的報酬率比較好。

指數化投資其中訴求的「分散投資」本來就是為了分攤風險以及完整取得市場報酬，從來都不會像網紅推薦的其他ETF，就是標榜可以打敗誰。

0050不夠好，因為對台股市場的涵蓋度不夠高。所以你才會認為0050只能靠台積電。

但不知道你有沒有想過，以前台積電在0050裡佔比沒有這麼高的時候，那報酬是從哪裡來？

指數ETF其實無所謂誰好誰壞誰高誰低，市場表現如何ETF表現就如何。

那你說可是現在0050就是很集中在台積電啊！與其買0050不如買台積電。

這真的很奇怪，為什麼你只能選擇更集中而不是更分散？

你選擇放棄0050改全部買台積電，那樣並不是因為你被動追蹤市場表現，而是你主動認為以後台股也只能靠台積電。

你擔心的是賺不贏別人，而不是分散風險。

如果你在台股選擇買0050而不是重押台積電，那並不是因為笨或不敢承擔風險。而是理解投資為什麼需要分散。

當然你說0050不夠分散我很同意，所以我從好幾年前就在說，指數化投資不是只有買0050。

喔對了，去年開始一年以來的定期定額報酬率。

0050：44.59%，44.59%*0.6=26.754%

2330：53.95%，53.95%*0.6=32.37%

咦？過去一年台積電好像沒有負責到0050的60%報酬率呢...

我沒有要唱衰台積電。我有買0050然後台積電還是0050第一大成分股，我又不是瘋了才會唱衰台積電。

但我選擇買0050絕對不是因為台積電漲上來。

我是在投資台股市場，只是剛好台積電是台股第一大權值股。

如此而已。

◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF 市值型

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