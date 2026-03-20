美股 ETF 資金避風港

聯準會利率政策態度轉「鷹」，加上中東局勢發展，為未來通膨走勢增添不確定性。面對變動環境，過去一周多檔美股ETF受益人數明顯增加，買氣依然熱絡，成為資金避風港。

觀察過去一周美股ETF買氣，周成長前十名依序為元大S&P500單周增加2,123人居冠，大華美國MAG7+、富邦NASDAQ分別增加1,054人與792人，名列前茅；國泰費城半導體增加778人，富邦標普500、兆豐洲際半導體、復華S&P500成長等，增加逾百人。此外槓桿型產品如國泰美國道瓊正2、富邦NASDAQ正2等，同步吸引短線投資人進場。

綜合大華銀投信執行副總張耿豪、大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠表示，在降息預期與AI產業持續擴張的雙重支撐下，產業由建設期轉入變現期，以及龍頭企業技術優勢穩固的背景，美股科技股中長期基本面仍具強勁支撐。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，近期輝達GTC大會釋出多項關鍵訊號，被市場視為AI產業風向球。首先，AI市場規模預期再度上修，輝達指出AI資料中心與晶片潛在商機上看1兆美元，顯著高於先前預估。其次，AI發展重心正由「訓練」邁向「推論」，帶動整體科技供應鏈全面受惠，產業成長動能更趨廣泛且具延續性。

玉山投信市場策略部協理葉家榮指出，中東戰事引發對原油供給受阻憂慮，短期通膨與市場波動風險隨之升高。油價近期快速大漲至每桶90至100美元區間，可能推高通膨並減緩經濟成長。建議資產配置主軸仍為「股優於債」，看好美國的基本面強韌，成長股與價值股健康輪動，有助於下一波指數的上攻。

在股債同步震盪的環境下，若投資人欲布局債券部位，貝萊德投信認為，從長期統計來看，投資等級公司債波動度明顯低於股票與長天期公債，可作為投資組合的穩定角色之一。

主動貝萊德優等債ETF經理人游忠憲指出，在市場不確定性升高時，投資人常尋求公債避險，但在利率反覆波動下，長天期公債可能未必如想像中穩定。相較之下，投資等級公司債除利率因素外，報酬亦來自企業票息收入。由於發行企業信用評等較高，在經濟未明顯轉弱的情況下，收益來源相對穩定。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。