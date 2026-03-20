千億級台股 ETF 拉風

優化高票息權重，讓利息收入高人一等，這檔A級債券讓你在股市震盪時也能倒頭就睡！全壓股票心跳太快？這就是為什麼，00984B的近期成交量反而上升3成，特別是下跌的時候。 最近股市讓不少只握有股票的夥伴心驚肉跳。老牛常說：「投資要賺錢，更要睡得好。」如果你發現最近常因為大盤跳水而心跳加速、失眠睡不好，那很可能是你的資產配置少了最關鍵的那一塊拼圖。

2026-03-19 14:31