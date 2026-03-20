千億級台股 ETF 拉風
聯準會在最新談話中對降息路徑持保留態度，台股加權指數昨（19）日被嚇跌658點，收33,689點，不過，台股ETF仍是盤面焦點，目前規模超過千億的台股ETF共有八檔，而主動統一台股增長（00981A）則以912億元成為第九大，可望晉升千億俱樂部成員。
台股回檔，整體台股ETF跌多漲少，但主動統一台股增長昨日逆勢小漲0.62%，收21.04元，創下掛牌新高，淨值也攀升至20.98元新高、再加上有19.09億元的淨申購，推升規模站上900億元大關、至912.53億元，不僅改寫掛牌新高，也刷新主動式ETF新紀錄，同時，在台股ETF規模排行榜中也上升一個名次，至第九大。主動統一台股增長今年來市價含息漲幅達26.98%，領先加權報酬指數約10個百分點。
昨日台股ETF規模前十大依序為元大台灣50的13,611.78億元、元大高股息5,348.82億元、國泰永續高股息4,488.35億元、群益台灣精選高息4,274.15億元、富邦台50的3,285.29億元、元大台灣高息低波1,193.25億元、復華台灣科技優息1,152.42億元、富邦科技1,120.35億元、主動統一台股增長912.53億元、國泰台灣科技龍頭894.99億元。
開年至今不到一季時間，ETF市場投資風格出現明顯轉變，在AI科技為主軸，台股走長多格局下，具成長動能的ETF更受到矚目。
相較於去年底，台股ETF前五大名次都沒有變化，第六到十則出現轉變，其中，有小台積之稱的富邦科技、靈活操作的主動統一台股增長規模成長迅速，進入前十大之列，而在資金有效率的調配下，元大台灣價值高息、大華優利高填息30則已經不在前十大名單。
統一投信投研團隊表示，近期記憶體廠財報皆交出亮眼成績，有助於整體產業的投資氣氛。輝達GTC大會中，執行長黃仁勳指出龐大的訊號傳輸需求，不會只押寶單一技術，而是「光銅並進」，相關高速傳輸概念股可望受惠。隨著新規格晶片推出，對於零組件的規格及數量需求同步上升，出現供不應求的狀況。如CCL、ABF、PCB及記憶體族群，在報價持續上漲下，亦有助於其營運成長動能。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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