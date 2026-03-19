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華南永昌NASDAQxT ETF追蹤美國大型科技股 3月23日掛牌上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成
ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成

臺灣證券交易所表示，華南永昌NASDAQxT ETF（009818），將自3月23日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所指出，根據送件資料顯示，本檔ETF追蹤「NASDAQ 100科技市值加權指數」之表現，本檔ETF並至少將90%的資產投資於標的指數成分股。成分股係從NASDAQ 100指數成分股中，精選出於富時公司分類標準歸類為科技產業之個股，代表美國證券交易市場中優質之大型科技企業。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達212檔(含被動式ETF 193檔及主動式ETF 19檔)。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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