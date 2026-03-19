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大盤大跌 這七檔ETF收盤價逆勢創新高
受中東戰局惡化影響，台股19日大跌，大盤跌破月線支撐。大盤的跌勢連帶也影響325檔ETF表現跌多漲少，不過在大跌之際，仍有包括主動群益科技創新（00992A）在內的七檔ETF，收盤價逆勢收紅並創新高，主動群益科技創新ETF今年以來更已上漲32%。
除了主動群益科技創新，另外包括主動第一金台股優、主動台新優勢成長、中信上櫃ESG 30、主動統一台股增長、主動中信台灣卓越、期元大S&P日圓反1等ETF收盤價也創新高。
群益投信台股主動式ETF團隊表示，近期台股的劇烈震盪，顯示投資人對於不確定性的極度戒慎，這也是在突發地緣政治事件下，金融市場常見的壓力測試反應，當市場因短期因地緣風險而恐慌拋售時，往往是檢視長期競爭力與布局優質資產的良機。地緣政治風險的波動應視為結構性成長行情中的自然修正，投資人還是可專注於今年即將爆發的算力紅利。
主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，當前台股盤勢與產業趨勢，首要焦點還是應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力，台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，突顯AI商機成長趨勢不減，持續看好掌握技術優勢、毛利結構穩定且有AI成⾧題材支撐的標的。整體而言，逢低分批布局，選股不選市的投資策略不變。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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