大盤跌658點 五檔主動式台股ETF逆勢漲的秘訣

受美伊戰事帶來油價與通膨影響，3月19日台股收盤下挫658點，跌幅1.92%，不過，AI族群搶眼助攻，主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）、主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長（00987A）及主動中信台灣卓越（00995A）等五檔逆勢收漲。

法人指出，輝達GTC大會帶旺AI族群表現，包括AI伺服器、散熱、記憶體等類股大漲，盤面飆股如台光電（2383）、奇鋐（3017）、金像電（2368）、富世達（6805）、竑騰（7751）及台燿（6274）等千金高價股在盤中飆出漲停，收盤漲幅也大。台股受到地緣政治影響，傳統被動式台股ETF主要成分股以權值股居多，相關個股表現容易受到法人、外資資金動向影響；主動式ETF採取靈活選股、主動策略，提升資產投資效率，現階段更有機會為投資人創造超額報酬機會。

主動第一金台股優經理人張正中指出，這次GTC大會正式引爆AI發展將從訓練走向推論，算力需求持續擴張，原先預估2027年GPU出貨金額5,000億美元，最新預測將翻倍達1兆美元以上，為算力需求持續增長趨勢定調，台廠受惠新世代產品扮演AI供應鏈要角帶動獲利上攻，台灣科技產業受惠AI趨勢發展與強勁基本面支撐。

張正中表示，預料台股受到戰爭影響的干擾仍在，特別是油價變動幅度大，加上戰線拉長的可能性，帶來大盤指數較大的不確定性，不過，產業與個股在題材面的助攻下，仍有表現空間，現階段持續看好具備AI高成長力道的供應鏈族群，如AI伺服器、ASIC、散熱等族群。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台股隨著評價面走高，股市波動難免，近期盤勢震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好，儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。