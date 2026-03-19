台股跌逾600點 六檔台股 ETF 不畏亂流逆勢漲

美國聯準會主席鮑爾最新談話強調中東局勢升溫將為經濟帶來更多不確定性，且通膨降溫進度不如預期，使市場對降息預期再度降溫，導致美股四大指數全面重挫，也衝擊台股殺低，19日大跌658點，34,000點關卡再度失守。不過六檔台股ETF仍逆勢上漲，並以台灣優勢成長主動式ETF（00987A）今日漲幅達2.1%，表現最為亮眼。

除了00987A以外，今日逆勢上揚的台股ETF還包括中信上櫃ESG 30、主動群益科技創新、主動中信台灣卓越、主動第一金台股優、主動統一台股增長等，可以看出主動式ETF經理人彈性選股、趨吉避凶的選股優勢。

根據台新投信官網顯示，00987A前十大成分股為台積電、奇鋐、群聯、旺矽、健策、台燿、智邦、台達電、貿聯、華邦電，皆是今年來的強勢股，今天在奇鋐、台燿、貿聯等三檔成分股逆勢大漲，也帶動台新台灣優勢成長主動式ETF表現。

展望台股後市，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，後市觀察重點在戰事是否能盡快結束，包括美伊重啟對話時間、荷莫茲海峽恢復運行等，若上述情境成真，不至於影響經濟與產業，則台股在經美伊戰爭短線的急跌反而提供逢低布局良機。就基本面分析，AI供應鏈受惠基建投資浪潮持續，2026~2027年獲利大幅增長的趨勢不變，台股企業獲利成長動能仍強勁，建議逢低優先布局成長趨勢向上的產業，包括AI基建規格提升受惠者、先進製程與漲價概念股、低基期族群等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。