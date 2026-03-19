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009816費用爆增只因建倉？Ffaarr精算交易稅打臉：絕非低成本ETF

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
拆解009816的2月手續費與交易稅比例，指出即使扣除建倉與申購影響，每年換股摩擦成本仍恐逾0.5%，Ffaarr直言其並非低成本ETF。記者曾原信／攝影
拆解009816的2月手續費與交易稅比例，指出即使扣除建倉與申購影響，每年換股摩擦成本仍恐逾0.5%，Ffaarr直言其並非低成本ETF。記者曾原信／攝影

之前看到凱基台灣TOP 50（009816）的2月費用爆增之後，就看到一些支持009816的人說，這是因為新上後的建倉費用導致的。

的確這是可能的，但其實1月底就募集了，大多數的建倉應該不是2月。

那要怎麼檢視確認呢？除了可以等3月費用發布再檢視推測，最好的方式就是用交易成本中手續費和交易稅的佔比。

因為建倉只要買，不會產生交易稅，但換股要賣就會有。

查2月的手續費 0.23%，交易稅0.08%這的確和正常來說，ETF交易稅大於手續費的狀況不同，所以的確建倉導致費用之說可能。

但不要忘了，009816上市之後不斷有人申購，規模一直擴大，收了0.15% 的申購費，所以買進大於賣出很正常。

我們假設0.15%的申購費大致會抵掉了0.15%的手續費，這部分是新申購產生的。

也就是扣掉申購產生的成本，手續費和交易稅各半，都是0.08%。

的確還是可能有些成本是新建倉產生。

就用寬鬆的估法，假設交易稅vs手續費8：5，那新建倉成本也才0.03%影響很小。

而0.13%左右的換股成本則是就在那，是不如整體數字少，但再客氣假設2月換股換完，3月費用不再爆增。但一年四次0.13%，那也是超過0.5%的交易成本。

已經用各種對009816有利的算法，再怎麼也不會是低成本ETF。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF 交易稅 內扣費用 經理費

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