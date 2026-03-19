股市動盪...不如存債！00984B年化6%、31日最後買進 老牛讚：金流活水又降低波動

優化高票息權重，讓利息收入高人一等，這檔A級債券讓你在股市震盪時也能倒頭就睡！全壓股票心跳太快？這就是為什麼，大華優利美A債15（00984B）的近期成交量反而上升3成，特別是下跌的時候。

最近股市讓不少只握有股票的夥伴心驚肉跳。老牛常說：「投資要賺錢，更要睡得好。」如果你發現最近常因為大盤跳水而心跳加速、失眠睡不好，那很可能是你的資產配置少了最關鍵的那一塊拼圖。

很多人問老牛：「老牛，我買股票領股息不好嗎？為什麼要買債券？」其實，債券（尤其是公司債）有三大不可替代的功能：

降低波動：在市場動盪時提供穩定的基礎，減少組合的整體跌幅。 穩定收益：定期支付利息，提供可預測的現金流，不用擔心公司不發股利。 資產平衡：提升多樣化，靈活應對市場變化，優化整體的投資效率。

特別是A級公司債，它正處於風險與收益之間的「甜蜜點」。比起公債，它的預期收益更高；比起股票，它的波動性更低。這就是老牛常說的「攻守兼備」

老牛發現00984B最近表現超吸睛，3月最新配息公告預計發放0.081元，以目前股價換算：年化配息率約6%！（註：以2026/3數據推估）

單月殖利率約0.5%，打造月月穩健被動收入。4月1日即將除息，3月31日為最後買進日，想領息的夥伴要趕快把握哦！

00984B前三次配息偏高，短期高配息固然吸引人，對長期投資人來說，能夠穩定、可預期的現金流，反而更關鍵。

這次調整其實是在避免過度透支未來收益，投資不應該只看短期配息，還要搭配價格波動與整體報酬哦。這樣的「配息流」是打造被動收入的最佳選擇，讓你在股市衝浪之餘，還有一塊穩健的後盾在幫你領息。

如果你想找一檔「不追刺激、偏向穩健配置用途」的A級債券ETF，00984B（大華優利美A債15）可以先列入觀察清單。

00984B的標的基因：

投資等級：專攻A級已開發國家公司債（信用極佳，違約率低）。 長天期配置：鎖定15年以上債券，對利率變動敏感，未來若進入降息循環，還有資本利得空間。 風險等級RR2：屬於穩健型配置。 月配息機制：每個月都有錢領，現金流靈活度拉滿。

如果投資是一場籃球賽，只買股票就像是場上五個人全是前鋒，雖然進攻火力強，但一旦對手反攻，後防空空如也，很容易輸掉整場比賽。

老牛建議理想的配置可以是70%股票+20%債券+10%現金。在牛市時，股票帶你衝刺；在熊市時，債券與現金保護你。這種「穿越牛熊市場」的配置術，才是長期獲利的關鍵。

你適合00984B嗎？想降低整體波動、不要每天盯盤的人、想把現金流來源多元化（不只靠股票股息）、上班族／小資／準退休：偏向「配置工具」思維，如果你想找一檔「波動小、配息香」的標的，00984B的甜蜜點已經出現。

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