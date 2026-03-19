009816隱藏成本惹議！揪出換股摩擦代價…法人提醒找低成本ETF別只看經理費

凱基台灣TOP 50（009816）費用率風波持續延燒，引起熱烈討論。不敗教主陳重銘...等網紅群起力挺，認為只是建倉成本影響，引出部落客哆啦王不認同表示，009816絕不是低成本ETF，言論一出獲財金教授周冠男、槓桿代表大仁哥認同按讚。

不敗教主陳重銘認為，009816自掛牌後規模快速成長下，須不斷買進成分股，買進時會有0.1425%的證券交易成本，這個建倉成本僅是一次性的費用，投資人不需擔心，持續力推009816，認為關鍵就是低成本加上獲利選股。

而財經部落客Ffaarr則認為，009816建倉導致費用之說可能存在，但假設用寬鬆的估法，新建倉成本才0.03%影響，0.13%左右的換股成本就是在那，再「客氣地」假設三月費用不再爆增，但依照009816一年四次換股 0.13%，交易成本就會超過 0.5%，再怎麼看來009816都不會是低成本ETF。並指出教主還誤以為009816關鍵是獲利選股，完全搞錯。發文一出獲財金教授周冠男、槓桿投資代表大仁哥認同按讚。

對此清流君表示，009816不是不配息的0050，最大特色是動能加碼，越接近（股價）52周新高的股票，被加碼的機會越大。因此如果想要好理解、成本與追蹤狀況比較可控，0050更符合需求；如果想降低台積電比重加上動能加碼策略，也願意接受可以一段時間領先大盤、一段時間落後大盤的績效，才是用對的方式看009816。

清流君也提醒，009816真正考驗在於扣掉交易成本摩擦後，策略優勢還剩多少。

據009816公開說明書顯示，其追蹤的標的指數是客製化指數，「不保證該客製化指數績效在任何時候的表現優於市場行情，指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標，且持續時間未知。」同時「可能有相當比例持股投資於市值較小之公司」。

法人認為，如果要尋找低成本ETF，不能只看經理費與管理費，真正完整的內扣費用還包括調整成分股帶來的交易成本，這一點投信投顧公會每月都會完整公布，投資人可以隨時評估標的是否符合期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。