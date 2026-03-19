全球首發 元大投信將推納斯達克指數進階版ETF

指數投資再進化，元大投信攜手納斯達克（Nasdaq）指數公司，在納斯達克100指數基礎上推出更優化版本元大納斯達克精選(009820)ETF（指數型股票基金），在周三已取得中央銀行核准募集，預計於4月8日展開募集。

AI成為經濟成長主力，而Nasdaq更是交易重鎮，包括輝達、蘋果、博通等皆掛牌於Nasdaq，推升納斯達克交易所總市值超越七大工業國各國年度GDP（國內生產毛額），顯其為科技霸權的首選場地。而這檔ETF更可說是納斯達克100指數的「進階版」，為元大投信與Nasdaq指數公司合作推出，為全球首檔追蹤本指數的ETF。

對於這檔ETF所盯住的「納斯達克100增強成長指數」，元大投信說明，長期以來，納斯達克100指數一直是全球科技產業的重要指標，但過去40多年來，Nasdaq並未針對其推出透過財務指標的「升級版」指數。本次推出的納斯達克100增強成長指數，比起那斯達克100指數，最大的差異在於透過因子評分優化權重，可視為納斯達克100的進化版本。

這次雙方的合作，也意謂台灣資產管理公司與國際知名指數機構合作，台灣投資人可藉由台股市場交易平台，便捷參與納斯達克市場中最具備成長動能與基本面優勢的企業，掌握全球科技與創新產業長期發展機會。

這檔ETF上市之後，等於把元大在美股ETF的產品線補齊，尤其是美股後續上漲的動能仍然由AI股領航，這檔ETF緊盯納斯達克股，也更能集中吸收相關個股的上漲動能，預計該ETF掛牌之後，將再為主打AI概念的ETF投資推升一波全新熱潮。

元大投信表示，元大納斯達克精選(009820)ETF追蹤「納斯達克100增強成長指數」，基於納斯達克100指數之上，加入長期引導美國科技股上漲的四大評分項目，包括研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率、每股獲利成長率，再進而選出30檔成分股，較原本100檔成分股的納斯達克100指數，也因此更有機會放大強勢股的領漲表現。

且根據彭博數據顯示，觀察2023~2025年AI科技大爆發下，納斯達克100增強指數報酬率273%，表現優於納斯達克100指數的136%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。