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買0050還是009816？想退休的莎莉解析「3大差異」：各有特色！
投資理財創作者「想退休的莎莉」在影音中指出，凱基台灣TOP 50（009816）掛牌上市後引發市場高度討論，不少投資人開始將其與元大台灣50（0050）進行比較，並整理兩檔ETF在選股邏輯、成分股集中度與配息機制上的差異。
在選股邏輯方面，莎莉表示，0050採用市值加權方式，投資台灣前50大企業，屬於典型的大盤型ETF；009816則加入策略調整，包括權重設計、獲利條件與動能因子等機制，使其選股更具策略性。
在成分股配置上，她指出，0050的權重集中度較高，其中台積電占比約64%；009816因設有權重上限機制，台積電比重約42%，整體持股分布相對分散。
至於配息機制，莎莉說明，0050採半年配息，而009816則為不配息設計，使資金持續留在市場中運作，強調資本累積效果。
她也提醒，不同ETF各有特色，投資人應依自身投資目標進行評估與配置，選擇適合自己的產品。
◎感謝 想退休的莎莉 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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