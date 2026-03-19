117檔台股基金招財貓 105萬投資人賺錢笑開懷

根據統計資料顯示，本周二及三(17、18日）連續二天強彈，150檔主動投資台股的基金有118檔淨值創新高，也讓1,052,884位受益人投資賺錢笑呵呵。在淨值創新高的118檔台股基金的受益人前十大的台股基金近期績效表現來看，包括群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）、統一大滿貫、國泰小龍等共六檔近一周漲幅都有一成以上的好表現。

群益投信台股研究團隊表示，台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

00992A經理人陳朝政指出，儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但在產業觀察方面，建議投資人能穿透眼前的紛擾，聚焦於結構性的增長動能，AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。