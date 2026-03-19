地緣風險推升波動 市場資金轉向息收與防禦

面對地緣政治利空，野村投信表示，歷史經驗顯示多數戰事屬「短空長多」，評價最終仍會回歸基本面與企業獲利；以史為鑑，2022年俄烏戰爭初期，油價曾急衝至逾百美元後在供給調整與政策介入下回落，股市亦由劇震中逐步修復。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A）基金經理人游景德表示，從結構面觀察，這輪修正並未動搖AI基礎設施中期趨勢，供應鏈瓶頸仍集中於先進封裝（CoWoS）、HBM記憶體與T Glass／低CTE玻纖材料，預期緊俏可延續至2026–2027年，支撐半導體與資料中心相關產業的能見度，包含：其一，雲端客戶資本支出節奏未見顯著放緩，AI伺服器與頻寬升級（800G/1.6T、矽光／CPO）維持進程；其二，CoWoS擴產持續而供貨仍吃緊，HBM3E/4長約鎖貨延長緊張態勢；其三，材料端 T Glass 仍為關鍵變數，擴產與替代材料驗證時程將影響成本與良率。整體觀察，利多由龍頭外溢至封裝、載板／CCL、光通訊、高效散熱與電源系統等次產業鏈。

在此環境下，野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析表示，主動式高息ETF的相對優勢浮現：第一，息收提供緩衝，有助降低回檔期間的淨值波動；第二，主動選股與權重動態調整，可因應景氣與利率週期並避開對油價、運能擁塞敏感度高的族群；第三，以紀律式再平衡與風險控管機制強化組合耐震度。加上息收與篩選機制具相對防禦特性，主動式高股息題材躍升ETF存股發燒話題。

展望第2季，游景德表示，若中東運輸風險受控、供給秩序恢復，油價的「事件型上行」難以長期化，市場評價可望回到基本面與利率路徑；反之，若油價高檔盤旋推升通膨與利率預期，成長股估值壓力將上升，資金可能傾向高股息與防禦配置。

但漢遠補充，台股節奏快速，如同投資市場出現意外利空襲擾時震盪將加大「人仰馬翻」，2026年投資台股宜樂觀但要有風險意識，除中長期成長股如AI基礎建設、機器人自動化、低軌衛星等題材之外，不妨多元配置非科技產業或具有息收緩衝的高股息族群，有助降低投組波動性、顧息收緩衝與成長動能。操作上，游景德建議以主動式高息ETF為核心，搭配半導體先進封裝、資料中心零組件與光通訊等結構成長類股的衛星配置，以分散時點風險並平滑波動。

00999A預計4月13日至16日展開募集，並預計於5月5日掛牌上市；IPO發行價每受益權單位新台幣10元，並採季配息機制。

但漢遠提醒，高股息並非投資萬靈丹，配息不等同總報酬、殖利率受獲利與政策影響而變動；主動策略雖具彈性，亦承擔選股與執行風險。投資人應審視自身風險承受度與資金期限，留意地緣政治、油價與利率的不確定性，維持分散與定期檢視，並應依自身投資目標與風險承受度審慎評估，並詳閱公開說明書及相關基金資訊。

此外，ETF價格會隨市場行情波動而變動，若ETF主要投資之成分股價格下跌，ETF淨值與市價亦可能同步下跌，影響投資人報酬。配息並非保證收益，且每次配息金額不一定相同；投資ETF前，請務必留意市場價格波動與配息來源相關風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。