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不怕聯準會放鷹！中小型股逆勢發威…直雲：00981A抗跌力輾壓0050

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
美股受通膨疑慮重挫，台股卻憑資金優勢脫鉤走強。本報資料照片
美股受通膨疑慮重挫，台股卻憑資金優勢脫鉤走強。本報資料照片

美股又崩 台股又漲了

昨天的美股可說是利空重重，主要是戰爭加劇，讓油價又飆了，所以就會讓通膨的疑慮增加，加上昨天的美國生產者物價指數（PPI）又高於預期，等於是通膨疑慮雪上加霜！加上凌晨的聯準會誓言繼續打擊通膨，讓美股擔心不降息大跌。

但是這個盤叫做「台灣人有錢」，美股弱就是弱，台股還是非常地強勢，其實不要看0050，因為0050就是會被美股給牽制，但是像主動統一台股增長（00981A）就是台灣的中小型股，從00981A一直漲就知道台灣人有錢，一直用錢把台股拱上去了！所以我們就是不買元大台灣50（0050）要買00981A！不然0050就是會被美股給拖累。

今天記憶體就稍微弱一點，主要是美光的財報因為資本支出太高，所以美光盤後跌4％，其實也沒有跌很多，但是仍然帶弱了台灣的記憶體股票，但是我認為記憶體有再攻第二波的感覺，如果我們的華邦電未來可以把今天的黑Ｋ吃掉就可以繼續加碼。

昨天買的景碩今天馬上大展身手，昨天買到現在就賺了快10%，非常地強勢。因為昨天的景碩的自結開的不錯，加上載板真的很缺，今天景碩還有抽股票撥卷下來的利空，可以這樣噴真的很讚！

目前我的持股都沒有轉弱的疑慮，台達電、國巨、華通、尖點、京元電、華邦電、景碩，所以通通續抱即可；我真的是全台灣最負責任的財經自媒體了。

目前這個盤真的很強！台股已經跟世界脫鉤，台灣人有錢。

◎感謝 直雲的投資筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 中小型股 記憶體 通膨 景碩 華邦電 美股 ETF

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