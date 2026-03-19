評009816「非投資人首選」…嫌0050台積電佔比太高？理財館長：分散風險更推這招

理財館長Kevin在最新影音中解析凱基台灣TOP 50（009816）與元大台灣50（0050）差異，並直言009816雖被稱為「會賺錢的0050」，也具備不配息等優勢，但若從指數化投資角度來看，整體仍「不會是首選」。

62萬人搶進009816 上市兩個月衝人氣

Kevin指出，009816由凱基發行，於今年2月2日上市。他表示，自己錄製節目前查詢發現，009816受益人數約62萬人，上市不到兩個月已衝上第五名，且「高機率就會在近期超越006208」，顯示市場關注度相當高。

不過，他認為要判斷這檔ETF是否值得推薦，最重要仍是回到選股邏輯、成本與是否配息等幾個核心問題。

在選股邏輯方面，Kevin表示，009816與0050同樣是以市值篩選台灣最大的50家公司，但多了一項近四季稅後淨利須大於0的條件，也就是近四季合計虧損的公司將被排除。不過他認為，這項條件其實相當寬鬆，因為前50大公司要維持獲利大於0並非太困難，因此不會帶來太明顯差異。

台積電權重受限 動能策略成最大變數

他進一步指出，真正關鍵差異在於台積電權重限制。Kevin表示，009816受現行政策影響，單一成分股不能超過大盤總市值加權，因此台積電占比被壓在約43%左右。他認為，若多出來的權重仍按市值配置也就罷了，但009816採取的是動能方式，將多出的權重分配給動能表現排名前20%的成分股。

Kevin指出，這樣的設計目標當然是希望贏過大盤，但對指數化投資人而言，反而形成一個小缺點，因為大多數策略在考量額外成本後，「反而很容易輸給什麼都不做的市值ETF」。

表面費用較低 實際成本恐不輸0050

談到成本時，Kevin表示，國外研究指出，成本是最能預測績效的指標之一。009816目前公布的經理費與管理費為0.097%，這一點確實比0050更低，值得肯定。

不過他提醒，投資人不能只看經理費與管理費，真正完整的內扣費用還包括換股帶來的摩擦成本，尤其009816採動能加碼策略，交易頻率相對較高。

他指出，僅2月份整月的交易費用，就已經與0050去年一整年的費用差不多，因此就目前策略來看，整體費用高機率仍會比0050更高，最後完整費用還要等一年後公告才能確認。

不配息累積優勢 股息再投入差距可觀

至於009816另一大特色「不配息」，Kevin則給予正面評價。他表示，009816屬於累積型ETF，對大多數指數化投資人來說，不配息肯定是一大優點。他也藉此再次強調股息再投入的重要性，指出若投資人領到股息後沒有再投入市場，最終資產差距會相當明顯。

他舉例表示，若10年前投入100萬元到0050，一種做法是股息領了就花掉，另一種則是每次收到股息都再投入市場，兩者最後差距可達180萬元，甚至比原始投入金額還更多；他認為，像009816這類累積型ETF，確實可以省去再投入的麻煩，且在稅務上也更有優勢。

不過Kevin也點出幾個他認為「幾乎不重要、卻常被講錯」的觀念。首先是發行價格。

他表示，自己看到不少人說009816股價只要10元，比0050更好入手、更適合小資族，但在零股制度下，整張價格高低其實不重要，多數人只要透過定期定額投資即可，股價本身並不該成為選擇ETF的理由；他也提到，有人曾認為元大台灣價值高息（00940）剛上市時10元很便宜，但如今跌到9元，也不代表就真的更划算。

其次，Kevin認為，ETF不需要用「上市時間長短」來判斷是否值得投資。他表示，一檔ETF是否符合需求，關鍵在於選股邏輯與成本，而不是等待市場驗證。

只要邏輯符合需求，就算是新發行產品，他也會支持；反之，若邏輯不符合期待，即使股價漲再多也不會買。他也指出，買ETF本質在於大範圍分散配置，而非用研究個股的方式去逐一檢視每家成分股。

對決0050關鍵 在台積電與動能股表現

回到009816與0050的比較，Kevin表示，兩檔未來績效誰較好，核心差異仍取決於台積電與那些被加碼的動能股表現。由於009816台積電比重少了約20%，並將這部分配置到動能股，因此它本質上並非單純市值型ETF，而是帶有額外動能策略的策略型產品。也因此，即便009816有其優點，且整體持股狀況與0050接近，但仍不會成為他主要推薦的投資選擇。

Kevin最後總結指出，累積型ETF的概念確實很好，但ETF本身策略仍比「不配息」這件事更重要。若投資人真的擔心0050台積電占比過高，又只想投資台股，009816可以算是「勉強還OK的選擇」，且長期績效「應該是能碾壓高股息ETF」。但若真正擔心的是單一個股占比問題，他認為更好的方式仍是將投資組合納入美股或全球市場，例如VT、VWRA，若只敢投資台股市場以外的台灣掛牌產品，也可考慮加入元大S&P500（00646），藉此分散台積電權重。

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