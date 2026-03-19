期元大 S&P 黃金反1 ETF 進行反分割 4月22日新受益憑證上市買賣

台股18日多頭氣勢如虹，加權指數終場大漲512點，收在34,348點。然而，與過往「拉積盤」不同，中小型股表現更活潑，代表內資與主力動能的櫃買指數單日大漲2.61％，較加權指數率先創下歷史新高。在櫃買指數強勢衝鋒帶動下，追蹤上櫃優質市值股的中信上櫃ESG 30（00928）單日狂飆4.03％，成為全市場表現最強勢的原型台股ETF，不僅創掛牌以來新高價，漲幅也打趴所有主動台股ETF。

2026-03-18 19:02