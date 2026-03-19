11檔主動式台股 ETF 有10檔收盤創新高 00992A 今年來31.16%漲幅居冠

大盤尚未過高，主動式台股ETF領先創高，目前市場上共有11檔主動式台股ETF上市，統計至3月18日，共有包括主動群益科技創新（00992A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動安聯台灣高息（00984A）等10檔收盤價都創新高，預估共88萬1,104位受益人都賺錢。進一步觀察這11檔今年來績效以00992A上漲31.16%漲幅居冠，也是唯一一檔漲幅逾3成的主動式台股ETF。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，台股在年初創下新高後面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。主動式台股ETF可在盤勢多空之際來回靈活操作， 可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，建議投資人不妨運用主動式台股ETF來掌握行情。

00992A經理人陳朝政指出，今年全球 AI資本支出成長有機會超過70%，在國際AI資本支出強力灌注下台灣今年經濟下，今年台灣經濟成長率很可能超過去年8.42%的亮眼表現。

陳朝政表示，AI仍是市場關注的核心投資主題，但焦點已明顯從大型CSP廠商，逐步轉向支撐AI運算擴張的能源與基礎設施供應鏈，顯示市場正由「算力核心」轉向「算力底層支撐」的結構性轉變。電子類股當中可重點關注電力、散熱與高速傳輸三大領域，持續看好掌握技術優勢、毛利結構穩定且有AI成⾧題材支撐的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。