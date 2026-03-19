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存股族陷價差與現金流選擇障礙？00400A動能加高息補強被動投資、月配息雙贏策略

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
國泰投信將於3/23募集結合動能與高息的主動式月配息ETF00400A，主打由專業團隊動態選股，協助投資人兼顧資本成長與每月現金流。中央社
國泰投信將於3/23募集結合動能與高息的主動式月配息ETF00400A，主打由專業團隊動態選股，協助投資人兼顧資本成長與每月現金流。中央社

隨著2025年開放主動式ETF上市，市場結構出現轉變，不再僅有追蹤指數的被動式ETF。主持人小余兒在節目中指出，從去年5月首檔主動式ETF掛牌，到2025年底，全市場已累積17檔主動式ETF，顯示投資人對於由經理人主動操作的產品接受度逐步提升。

主動式ETF三大優勢：外包研究、動態調整、資訊透明

針對主動式ETF的優勢，00400A經理人梁恩毅說明，主動式ETF具備三大特色：

首先，投資人不需自行花費大量時間研究個股，可以將研究工作交由專業團隊處理，以相對低廉的成本取得完整研究資源

其次，主動式ETF可依市場年度風格調整配置，「每一年度台股流行的風格趨勢是不一樣的」，透過動態調整，有機會跟上市場變化

第三，相較於傳統共同基金，主動式ETF報價更即時、持股揭露更透明，投資人在進出上具備更高彈性

動能＋高息雙策略：補強被動ETF不足

在產品設計上，梁恩毅表示，「國泰台股動能高息（00400A）」結合「動能」與「股息」兩大核心概念。他指出，過去國泰相關產品多偏重股息，而此檔產品透過主動式策略補強動能因子。

動能部分，團隊會透過產業分析與第一線訪查，挑選具趨勢成長潛力的公司

股息部分，則透過試算殖利率與配息能力，篩選可長期穩定配發現金的企業，納入投資組合

在績效觀察方面，梁恩毅引用統計資料指出，台股主動式基金在近一年、兩年、三年及五年期間，平均表現皆優於被動式ETF。他表示，主動式投資透過專業團隊選股與動態調整，「可以讓整體投資組合在市場波動中捕捉較大的機會」，並有機會創造超額報酬，但同時也提醒，歷史績效不代表未來表現。

進一步談到市場特性，梁恩毅指出，台股並非完全效率市場，因此主動式ETF具備發揮空間。他強調，投資人選擇主動式產品，本質上是在選擇一個團隊，而國泰投信在台灣資產管理市場已深耕25年，研究團隊超過百人，平均研究年資逾13年，總管理資產規模達2.39兆元，並累積多項國內外獎項紀錄。

選股流程曝光：1800檔篩選至50檔持股組合

在選股流程方面，00400A先從台灣上市櫃約1800多家公司中，透過ESG風控、市值排名與近四季EPS進行篩選，建立400至600檔股票池。接著透過量化分析挑選動能或高息標的。動能條件包括剔除近一年營收成長率後20%及營益率後20%的個股；高息條件則須符合配息排名前半或配息金額排名前半，並進一步考量填息速度、填息率與波動度等因素，最終由團隊篩選約50至60檔作為持股。

在收益分配機制上，梁恩毅表示，00400A採月配息制度，收益來源包含資本利得、股息收入與收益平準金。至於適合投資人類型，他指出，包括希望掌握市場上漲動能的積極成長型投資人、需要每月現金流的收益型投資人，以及已持有被動式ETF、希望提升操作靈活度與追求超額報酬的投資人。

主持人小余兒最後整理指出，過去投資人往往需要在「動能」與「收益」之間做選擇，而00400A主打同時兼顧兩者。國泰投信表示，該ETF預計於2026年3月23日開放募集，投資人可於募集期間透過各大銷售機構申購。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00400A國泰台股動能高息 主動式 ETF 月配息

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