主動式ETF 人氣旺

主動式ETF持續火熱，根據集保戶股權分散13日最新統計資料顯示，主動式ETF受益人數上周增加2.6萬人，總人數達114.8萬人。其中，台股主動式ETF受益人數增加最多，若從月增率來看，主動式海外股票ETF則相對具有人氣。

根據統計，市場上目前有11檔主動式台股ETF、五檔主動式海外股票ETF、五檔主動式債券ETF。法人表示，美股在全球股市中居主導地位，台股則是投資人最熟悉的市場，兩者都是資產配置必備，因此建議投資人可以主動美股加主動台股商品，為投資組合增加效益。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕指出，近期在川普關稅政策與中東局勢動盪的干擾下，美股呈現高檔震盪，不過企業資本支出意願提升、獲利健康強韌，皆有助美股持續走多。另一方面，在題材眾多且市場不確定性並存下，資金在各類股間輪動、積極尋求具備增長潛力的標的，凸顯主動操作、彈性調整的必要性。

其中，非科技業的未來潛力增長股，例如受惠川普確立重塑美國太空政策的國防航太族群，以及金融監管鬆綁有助數位金融發展，有利金融創新類股，值得投資人留意。

統一投信投研團隊表示，受到地緣政治不確定性影響，全球股市短線震盪。中東戰火波及原油運輸，國際油價劇烈波動，投資人擔憂美國通膨回升，進而壓抑經濟成長及企業獲利。但日前聯準會理事華勒表示，中東衝突通常是短期事件，對長期通膨影響有限。目前市場預期今年聯準會仍有降息機會，有利股市資金流動性。美國經濟預計今年也將溫和成長，AI需求持續增加，更有利相關供應鏈營收成長，成為股市長線成長動能。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，當前台股盤勢與產業趨勢，首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

從產業發展來看，在CSP業者AI資本支出不斷上修、AI產品規格持續提升下，台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，顯示AI商機成長趨勢不減。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。