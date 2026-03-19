台股ETF規模 創新高

大盤連續兩天大漲，台股ETF整體規模領先創高，統計至昨（18）日，包括主、被動台股ETF共83檔，總規模站上4.6兆元，在11檔規模同步創高的台股ETF中，包括主動群益科技創新（00992A）等五檔主動式商品進榜，顯示主動式台股ETF頗具人氣。

若以近一月績效表現來看，這11檔績效都打敗大盤，並以主動群益科技創新、元大富櫃50、主動第一金台股優等三檔，漲幅都逾兩成，表現最為亮眼。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，地緣政治是短線的衝擊，中長期仍是以美股、台股的企業獲利增長態勢為主要趨勢。根據統計，S&P 500與那斯達克最新的企業獲利預估方向，都將於2026年逐季增強走高，從輝達（NVIDIA）財報驗證AI基建需求強勁，惟美國總統川普最新關稅政策動向仍將牽動通膨預期、企業獲利走勢，以及市場觀望美伊戰爭結果，估計短期台股呈高檔震盪走勢。

在選股不選市策略下，看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會。

凱基台灣AI 50 ETF研究團隊表示，台灣在AI晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，市場也預估今年台廠AI伺服器相關獲利成長將上修至31%、電子不含AI類股更有50%的獲利成長率，顯見台股長線多方優勢明顯。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，現階段全球市場高檔震盪，在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進地調整投資思維，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。中東地緣政治風險尚未完全解除，川普行事風格難預料，全球經貿秩序仍處在混亂階段，在政策風向與資金輪動快速變遷的環境中，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，以彈性操作、趨吉避凶。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。