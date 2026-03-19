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Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

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台股ETF規模 創新高

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

大盤連續兩天大漲，台股ETF整體規模領先創高，統計至昨（18）日，包括主、被動台股ETF共83檔，總規模站上4.6兆元，在11檔規模同步創高的台股ETF中，包括主動群益科技創新（00992A）等五檔主動式商品進榜，顯示主動式台股ETF頗具人氣。

若以近一月績效表現來看，這11檔績效都打敗大盤，並以主動群益科技創新、元大富櫃50、主動第一金台股優等三檔，漲幅都逾兩成，表現最為亮眼。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，地緣政治是短線的衝擊，中長期仍是以美股、台股的企業獲利增長態勢為主要趨勢。根據統計，S&P 500與那斯達克最新的企業獲利預估方向，都將於2026年逐季增強走高，從輝達（NVIDIA）財報驗證AI基建需求強勁，惟美國總統川普最新關稅政策動向仍將牽動通膨預期、企業獲利走勢，以及市場觀望美伊戰爭結果，估計短期台股呈高檔震盪走勢。

在選股不選市策略下，看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會。

凱基台灣AI 50 ETF研究團隊表示，台灣在AI晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，市場也預估今年台廠AI伺服器相關獲利成長將上修至31%、電子不含AI類股更有50%的獲利成長率，顯見台股長線多方優勢明顯。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，現階段全球市場高檔震盪，在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進地調整投資思維，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。中東地緣政治風險尚未完全解除，川普行事風格難預料，全球經貿秩序仍處在混亂階段，在政策風向與資金輪動快速變遷的環境中，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，以彈性操作、趨吉避凶。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 主動式 地緣政治風險

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3月以來受到地緣政治衝突影響，荷莫茲海峽持續封鎖推升油價，引發通膨升溫疑慮，全球股市出現大幅震盪，台股也出現今年來最劇烈修正。 觀察台股ETF受益人數變化，市場資金逢低進場跡象明顯，投資人紛紛轉進高息型ETF尋求避震保護。 根據最新統計，截至13日台股ETF總受益人數已達1,357萬人，再創歷史新高，3月以來增加逾91萬人。

台股ETF規模 創新高

大盤連續兩天大漲，台股ETF整體規模領先創高，統計至昨（18）日，包括主、被動台股ETF共83檔，總規模站上4.6兆元，在11檔規模同步創高的台股ETF中，包括主動群益科技創新（00992A）等五檔主動式商品進榜，顯示主動式台股ETF頗具人氣。

主動式ETF 人氣旺

主動式ETF持續火熱，根據集保戶股權分散13日最新統計資料顯示，主動式ETF受益人數上周增加2.6萬人，總人數達114.8萬人。其中，台股主動式ETF受益人數增加最多，若從月增率來看，主動式海外股票ETF則相對具有人氣。

主動式台股ETF 奏凱歌

台股尚未改寫新高，主動式台股ETF已率先衝鋒。統計至昨（18）日，11檔產品中有十檔收盤價創高，88.1萬受益人全面獲利，吸金動能強勁；隨個投信新產品募集與配息題材升溫，搭配AI成長主軸延續，主動式ETF正成市場資金布局新焦點。

主動元大AI新經濟 搶先機

從2023年生成式AI元年走到如今的代理式AI元年，AI已成主流，但遠遠尚未飽和，今年AI潛力仍是眾所期待，尤其在高波動環境下，主動式ETF擁有研究團隊嚴選AI新經濟強勢股、追求超額報酬優勢，更有機會脫穎而出。

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