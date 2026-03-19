主動式台股ETF 奏凱歌

台股尚未改寫新高，主動式台股ETF已率先衝鋒。統計至昨（18）日，11檔產品中有十檔收盤價創高，88.1萬受益人全面獲利，吸金動能強勁；隨個投信新產品募集與配息題材升溫，搭配AI成長主軸延續，主動式ETF正成市場資金布局新焦點。

主動式台股ETF氣勢如虹、領先創高。目前市場共有11檔產品上市，統計至18日，包括主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動野村台灣50、主動群益科技創新、主動復華未來50等在內，已有十檔收盤價同步創新高，高達881,104名受益人全面獲利。

值得注意的是，台股主動式ETF新兵—摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）將於3月23至27日募集，4月10日掛牌，預估7月底將有首次配息評價、最快9月投資人可首次領到配息。此外，00401A不僅是摩根投信在台灣市場的第二檔ETF，更是時隔16年後再次推出台股相關產品。

為何該產品加入「掩護式買權」（Covered Call）策略？董事長唐德瑜指出，台灣ETF市場投資人面臨兩大痛點：一是追求高配息淨值卻跟不上；二是投資高成長型ETF卻又擔心波動過大，因此期望兼顧收益與成長兩大目標。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）經理人沈馨、魏伯宇表示，該產品主打台股ETF、並非純粹的Covered Call ETF，且具「紀律性」操作，指數Covered Call比率設定在20%至25%之間，目標是穩定獲取權利金現金流，而非追求超額報酬。另外，未來是否納入個股選擇權，將視流動性與風險條件進行評估。

綜合安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷、群益科技創新ETF（00992A）經理人陳朝政指出，策略上，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的。

此外，今年全球AI資本支出成長有機會超過70%，在國際AI資本支出強力灌注下台灣今年經濟下，今年台灣經濟成長率很可能超過去年8.42%的亮眼表現。而AI仍是市場關注的核心投資主題，而焦點已明顯從大型CSP廠商，逐步轉向支撐AI運算擴張的能源與基礎設施供應鏈，顯示市場正由「算力核心」轉向「算力底層支撐」的結構性轉變。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。