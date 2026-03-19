快訊

Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式台股ETF 奏凱歌

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股尚未改寫新高，主動式台股ETF已率先衝鋒。統計至昨（18）日，11檔產品中有十檔收盤價創高，88.1萬受益人全面獲利，吸金動能強勁；隨個投信新產品募集與配息題材升溫，搭配AI成長主軸延續，主動式ETF正成市場資金布局新焦點。

主動式台股ETF氣勢如虹、領先創高。目前市場共有11檔產品上市，統計至18日，包括主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動野村台灣50、主動群益科技創新、主動復華未來50等在內，已有十檔收盤價同步創新高，高達881,104名受益人全面獲利。

值得注意的是，台股主動式ETF新兵—摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）將於3月23至27日募集，4月10日掛牌，預估7月底將有首次配息評價、最快9月投資人可首次領到配息。此外，00401A不僅是摩根投信在台灣市場的第二檔ETF，更是時隔16年後再次推出台股相關產品。

為何該產品加入「掩護式買權」（Covered Call）策略？董事長唐德瑜指出，台灣ETF市場投資人面臨兩大痛點：一是追求高配息淨值卻跟不上；二是投資高成長型ETF卻又擔心波動過大，因此期望兼顧收益與成長兩大目標。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）經理人沈馨、魏伯宇表示，該產品主打台股ETF、並非純粹的Covered Call ETF，且具「紀律性」操作，指數Covered Call比率設定在20%至25%之間，目標是穩定獲取權利金現金流，而非追求超額報酬。另外，未來是否納入個股選擇權，將視流動性與風險條件進行評估。

綜合安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷、群益科技創新ETF（00992A）經理人陳朝政指出，策略上，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的。

此外，今年全球AI資本支出成長有機會超過70%，在國際AI資本支出強力灌注下台灣今年經濟下，今年台灣經濟成長率很可能超過去年8.42%的亮眼表現。而AI仍是市場關注的核心投資主題，而焦點已明顯從大型CSP廠商，逐步轉向支撐AI運算擴張的能源與基礎設施供應鏈，顯示市場正由「算力核心」轉向「算力底層支撐」的結構性轉變。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

摩根投信 台股 主動式

延伸閱讀

台股ETF進化了 00401A將「選擇權權利金」納配息、兼具成長收益

摩根投信時隔16年再戰台股 揭秘00401A「掩護式買權」策略心法

震盪凸顯主動魅力 00981A 取得台股 ETF 前十強門票

四檔ETF收盤價創高

相關新聞

中小型股狂飆！這檔ETF成分股近2成列注意或被處置 飆破掛牌新高

台股18日多頭氣勢如虹，加權指數終場大漲512點，收在34,348點。然而，與過往「拉積盤」不同，中小型股表現更活潑，代表內資與主力動能的櫃買指數單日大漲2.61％，較加權指數率先創下歷史新高。在櫃買指數強勢衝鋒帶動下，追蹤上櫃優質市值股的中信上櫃ESG 30（00928）單日狂飆4.03％，成為全市場表現最強勢的原型台股ETF，不僅創掛牌以來新高價，漲幅也打趴所有主動台股ETF。

地緣政治衝擊台股大震盪！高股息ETF淨流入204億 00961增幅5.6%奪冠

3月以來受到地緣政治衝突影響，荷莫茲海峽持續封鎖推升油價，引發通膨升溫疑慮，全球股市出現大幅震盪，台股也出現今年來最劇烈修正。 觀察台股ETF受益人數變化，市場資金逢低進場跡象明顯，投資人紛紛轉進高息型ETF尋求避震保護。 根據最新統計，截至13日台股ETF總受益人數已達1,357萬人，再創歷史新高，3月以來增加逾91萬人。

台股ETF規模 創新高

大盤連續兩天大漲，台股ETF整體規模領先創高，統計至昨（18）日，包括主、被動台股ETF共83檔，總規模站上4.6兆元，在11檔規模同步創高的台股ETF中，包括主動群益科技創新（00992A）等五檔主動式商品進榜，顯示主動式台股ETF頗具人氣。

主動式ETF 人氣旺

主動式ETF持續火熱，根據集保戶股權分散13日最新統計資料顯示，主動式ETF受益人數上周增加2.6萬人，總人數達114.8萬人。其中，台股主動式ETF受益人數增加最多，若從月增率來看，主動式海外股票ETF則相對具有人氣。

主動式台股ETF 奏凱歌

台股尚未改寫新高，主動式台股ETF已率先衝鋒。統計至昨（18）日，11檔產品中有十檔收盤價創高，88.1萬受益人全面獲利，吸金動能強勁；隨個投信新產品募集與配息題材升溫，搭配AI成長主軸延續，主動式ETF正成市場資金布局新焦點。

主動元大AI新經濟 搶先機

從2023年生成式AI元年走到如今的代理式AI元年，AI已成主流，但遠遠尚未飽和，今年AI潛力仍是眾所期待，尤其在高波動環境下，主動式ETF擁有研究團隊嚴選AI新經濟強勢股、追求超額報酬優勢，更有機會脫穎而出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。