快訊

Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

聽新聞
0:00 / 0:00

主動元大AI新經濟 搶先機

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

從2023年生成式AI元年走到如今的代理式AI元年，AI已成主流，但遠遠尚未飽和，今年AI潛力仍是眾所期待，尤其在高波動環境下，主動式ETF擁有研究團隊嚴選AI新經濟強勢股、追求超額報酬優勢，更有機會脫穎而出。

近期受到中東戰火、國際油價走高等影響，市場波動大，觀察投資人對於五檔海外主動式ETF偏好程度，統計至3月13日，主動元大AI新經濟（00990A）今年來投資人數增加3.3萬人、主動統一全球創新增加2.01萬人。

主動元大AI新經濟投資主軸有二：AI基礎建設及AI技術應用，雙主軸全面覆蓋AI新經濟，預估至2030年年均複合成長率（CAGR）將達30%，經理團隊透過主動選股配置，靈活調整比重，推動新世代經濟引擎，避免單一產業過度集中風險。

近期主動元大AI新經濟也因應戰爭市況及產業變化，在投資組合靈活動態調整，目前持股布局在硬體約九成、軟體約一成以內，加碼缺貨、規格升級受惠族群。

統計至3月18日，區域分布比重美國仍然是最大宗，持有21檔，占比52.19%；台灣持股11檔，占比17.7%；日本持有17檔，占比16.94%。前五大成分股包含AI高頻寬記憶體（HBM）領導廠美光、AI資料中心高速光通訊領導者Lumentum、AI巨量存儲與推理加速關鍵供應商SanDisk、AI晶片製造霸主台積電、電源與散熱解決方案獨家供應商台達電

主動元大AI新經濟ETF研究團隊指出，從全球經理人調查來看，貫穿2025年AI題材在2026年仍具成長性，同時標普500企業在第3季財報會議討論到AI比例來到62%新高，且11大產業有顯著比例討論AI對生產力的幫助，顯示AI廣泛進入企業端已是進行式。

回顧過往科技浪潮可發現，真正創造長期投資報酬階段往往出現在軟體應用加速與商業化擴散期間，AI目前仍處應用落地早期階段，預期AI將複製網路時代基礎建設走向技術應用發展路徑，且硬體價值更集中，預期未來潛在報酬機會聚焦應用層面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台達電 元大 國際油價

延伸閱讀

黃仁勳GTC大秀點出上兆美元商機 高含「輝」商品打鎂光燈

金融股商品躍新亮點 產業趨勢向上 當前投資好選擇

輝達GTC點火台股飆近500點…多檔主動ETF創新高 這檔單日漲幅奪冠

四檔ETF收盤價創高

相關新聞

中小型股狂飆！這檔ETF成分股近2成列注意或被處置 飆破掛牌新高

台股18日多頭氣勢如虹，加權指數終場大漲512點，收在34,348點。然而，與過往「拉積盤」不同，中小型股表現更活潑，代表內資與主力動能的櫃買指數單日大漲2.61％，較加權指數率先創下歷史新高。在櫃買指數強勢衝鋒帶動下，追蹤上櫃優質市值股的中信上櫃ESG 30（00928）單日狂飆4.03％，成為全市場表現最強勢的原型台股ETF，不僅創掛牌以來新高價，漲幅也打趴所有主動台股ETF。

地緣政治衝擊台股大震盪！高股息ETF淨流入204億 00961增幅5.6%奪冠

3月以來受到地緣政治衝突影響，荷莫茲海峽持續封鎖推升油價，引發通膨升溫疑慮，全球股市出現大幅震盪，台股也出現今年來最劇烈修正。 觀察台股ETF受益人數變化，市場資金逢低進場跡象明顯，投資人紛紛轉進高息型ETF尋求避震保護。 根據最新統計，截至13日台股ETF總受益人數已達1,357萬人，再創歷史新高，3月以來增加逾91萬人。

台股ETF規模 創新高

大盤連續兩天大漲，台股ETF整體規模領先創高，統計至昨（18）日，包括主、被動台股ETF共83檔，總規模站上4.6兆元，在11檔規模同步創高的台股ETF中，包括主動群益科技創新（00992A）等五檔主動式商品進榜，顯示主動式台股ETF頗具人氣。

主動式ETF 人氣旺

主動式ETF持續火熱，根據集保戶股權分散13日最新統計資料顯示，主動式ETF受益人數上周增加2.6萬人，總人數達114.8萬人。其中，台股主動式ETF受益人數增加最多，若從月增率來看，主動式海外股票ETF則相對具有人氣。

主動式台股ETF 奏凱歌

台股尚未改寫新高，主動式台股ETF已率先衝鋒。統計至昨（18）日，11檔產品中有十檔收盤價創高，88.1萬受益人全面獲利，吸金動能強勁；隨個投信新產品募集與配息題材升溫，搭配AI成長主軸延續，主動式ETF正成市場資金布局新焦點。

主動元大AI新經濟 搶先機

從2023年生成式AI元年走到如今的代理式AI元年，AI已成主流，但遠遠尚未飽和，今年AI潛力仍是眾所期待，尤其在高波動環境下，主動式ETF擁有研究團隊嚴選AI新經濟強勢股、追求超額報酬優勢，更有機會脫穎而出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。