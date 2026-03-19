主動元大AI新經濟 搶先機

從2023年生成式AI元年走到如今的代理式AI元年，AI已成主流，但遠遠尚未飽和，今年AI潛力仍是眾所期待，尤其在高波動環境下，主動式ETF擁有研究團隊嚴選AI新經濟強勢股、追求超額報酬優勢，更有機會脫穎而出。

近期受到中東戰火、國際油價走高等影響，市場波動大，觀察投資人對於五檔海外主動式ETF偏好程度，統計至3月13日，主動元大AI新經濟（00990A）今年來投資人數增加3.3萬人、主動統一全球創新增加2.01萬人。

主動元大AI新經濟投資主軸有二：AI基礎建設及AI技術應用，雙主軸全面覆蓋AI新經濟，預估至2030年年均複合成長率（CAGR）將達30%，經理團隊透過主動選股配置，靈活調整比重，推動新世代經濟引擎，避免單一產業過度集中風險。

近期主動元大AI新經濟也因應戰爭市況及產業變化，在投資組合靈活動態調整，目前持股布局在硬體約九成、軟體約一成以內，加碼缺貨、規格升級受惠族群。

統計至3月18日，區域分布比重美國仍然是最大宗，持有21檔，占比52.19%；台灣持股11檔，占比17.7%；日本持有17檔，占比16.94%。前五大成分股包含AI高頻寬記憶體（HBM）領導廠美光、AI資料中心高速光通訊領導者Lumentum、AI巨量存儲與推理加速關鍵供應商SanDisk、AI晶片製造霸主台積電、電源與散熱解決方案獨家供應商台達電。

主動元大AI新經濟ETF研究團隊指出，從全球經理人調查來看，貫穿2025年AI題材在2026年仍具成長性，同時標普500企業在第3季財報會議討論到AI比例來到62%新高，且11大產業有顯著比例討論AI對生產力的幫助，顯示AI廣泛進入企業端已是進行式。

回顧過往科技浪潮可發現，真正創造長期投資報酬階段往往出現在軟體應用加速與商業化擴散期間，AI目前仍處應用落地早期階段，預期AI將複製網路時代基礎建設走向技術應用發展路徑，且硬體價值更集中，預期未來潛在報酬機會聚焦應用層面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。