債券ETF 4月迎第100檔

櫃買中心主任秘書林婉蓉昨（18）日指出，櫃買中心持續拓展主、被動式債券ETF及多資產ETF發展，其中主動式多資產ETF今年有機會先開放，債券ETF預計4月迎來第100檔。此外，黃金現貨平台仍夯，無論是成交日均值、交易人次，相較去年同期都是大幅成長。

林婉蓉指出，櫃買中心積極參與開發ETF創新商品，如目標到期、目標日期、主動式多資產ETF，其中主動式多資產ETF今年有機會先開放，第2季至年中開始研議。

由於目前利率下滑幅度不如市場預期，因此較不利公債ETF發行，目前債券ETF發行主流商品以投資級公司債、非投資等級公司債為主，債券ETF追募申報生效案件共有三檔三件，金額達590億元。上櫃債券ETF目前已有96檔，總資產規模約2.9兆元。預計3月有三檔掛牌，4月一檔掛牌，屆時可望迎來第100檔債券ETF里程碑。

林婉蓉表示，地緣政治風險升溫，黃金仍是穩健避險工具，黃金現貨平台仍夯，統計今年來截至3月17日，成交日均值1.2億元，去年同期僅1,356.9萬元。今年來交易人次35,172人，較去年同期年增3,103%。今年來成交均價每錢19,011元，較去年同期11,220元大增69%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。