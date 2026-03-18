中小型股狂飆！這檔ETF成分股近2成列注意或被處置 飆破掛牌新高

台股18日多頭氣勢如虹，加權指數終場大漲512點，收在34,348點。然而，與過往「拉積盤」不同，中小型股表現更活潑，代表內資與主力動能的櫃買指數單日大漲2.61％，較加權指數率先創下歷史新高。在櫃買指數強勢衝鋒帶動下，追蹤上櫃優質市值股的中信上櫃ESG 30（00928）單日狂飆4.03％，成為全市場表現最強勢的原型台股ETF，不僅創掛牌以來新高價，漲幅也打趴所有主動台股ETF。

00928單日大漲逾4％，關鍵在於其成分股囊括當前台股最具爆發力的主流趨勢。攤開其投資組合，一字排開全都是近期盤面上的當紅炸子雞，包含強攻矽光子題材的聯亞（3081）、持續刷新台股股王天價的信驊（5274）、工業記憶體龍頭宜鼎（5289），以及受惠報價上漲的記憶體模組大廠威剛（3260）與群聯（8299）。此外，矽晶圓龍頭中美晶（5483）與CCL大廠台燿（6274）表現也相當搶眼。

值得注意的是，由於短線資金追捧力道極為強勁，00928目前成分股中，高達19.5％已被交易所列為撮合控管的注意或處置股票，創下該ETF掛牌以來比例最高紀錄。這項罕見數據印證了00928納入的產業板塊，正處於極具攻擊力的爆發期。

針對中小型股的強勁走勢，00928經理人張圭慧分析，推動這波上櫃行情的核心動能主要建立在三大產業板塊的結構性利多，一是AI高階IC設計與伺服器。輝達GTC大會確立了AI伺服器需求的爆發性成長。除了信驊在伺服器遠端管理晶片（BMC）具備壟斷地位外，聯亞、精測（6510）與力旺（3529）等企業，也持續受惠於AI、半導體測試與IP授權的中長期成長動能。

其次是記憶體迎來超級循環，全球記憶體缺貨潮短期內難以緩解，加上黃仁勳特別強調高頻寬記憶體（HBM）需求，法人普遍看好2026年記憶體將迎來新一波漲價循環，帶動群聯、威剛、宜鼎等指標廠營收與獲利齊揚。

第三是高階PCB與成熟製程回溫，AI伺服器與電動車雙引擎推升高階PCB與電池模組需求，如台燿、健鼎（3044）、新普（6121）皆受惠。同時，今年成熟製程晶圓需求回溫，世界先進（5347）、環球晶（6488）在先進製程產能外溢的催化下，營運持續看旺。

張圭慧指出，00928聚焦市值領先的上櫃企業，成分股高度連結AI產業，深度佈局於台股趨勢中成長力道最強悍的板塊。對於看好AI與半導體升級浪潮的投資人，00928提供了一個兼顧ESG表現與強勁成長動能的投資工具。不過，她也提醒，近期相關個股漲勢猛烈，投資人在掌握長線紅利的同時，短線上仍需持續關注國際總經變數與籌碼面變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。