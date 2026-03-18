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油價狂飆！期元大S&P黃金反1將反分割 融券最後回補4月9日

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，由元大投信經理的期元大S&P黃金反1（00674R），已於今年1月29日受益人大會通過該基金進行反分割，元大投信並於3月13日向證交所申請辦理反分割作業。

證交所表示，該基金受益憑證單位數反分割比率為0.2（反分割後受益權單位數:反分割前受益權單位數=1:5），即投資人原如持有5個受益權單位者，於反分割後將換發為持有1個受益權單位。

因應反分割作業，該受益憑證將於2026年4月9日進行信用交易最後回補，並自4月15日起至4月21日停止在市場買賣，自4月17日起至4月21日停止受益人名簿記載變更，並將以4月22日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所

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