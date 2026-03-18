油價狂飆！期元大S&P黃金反1將反分割 融券最後回補4月9日

伊朗戰火為金融市場帶來震盪，國際油價與主要股市歷經大幅波動，不過隨市場恐慌性賣壓宣洩，雖然短期消息面仍牽動市場情緒，不過對股市影響略有鈍化跡象，以美股來看，自美以伊開戰以來跌幅相對有限，市場也漸回歸基本面理性評估，且過往經驗顯示4月進場美股後市表現可期，此時也正是透過主動選股布局未來潛力標的的好契機，對於投資人而言最便利的方式莫過於以主動式美股ETF來掌握行情。

2026-03-18 14:38