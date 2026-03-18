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證交所推動璞玉指數商品化 引領ETF布局中小型優質企業

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所董事長林修銘於璞玉指數商品化推廣說明會致詞。圖／證交所提供
證交所董事長林修銘於璞玉指數商品化推廣說明會致詞。圖／證交所提供

臺灣證券交易所為均衡我國ETF市場發展，並推廣璞玉指數商品化，於3月18日舉辦「璞玉指數商品化推廣說明會」，邀請投信投顧公會及投信業者代表參與，分享璞玉指數商品化及近期ETF市場關注議題，吸引近七十位投信商品規劃及發行專業人員與會互動交流。證交所鼓勵業者持續投入ETF商品發展，並透過璞玉指數讓市場看見尚未被發掘潛藏價值的公司，為投資人帶來更多元完善的新商品。

證交所董事長林修銘開場致詞表示，截至今年2月底，臺灣加權指數漲幅達22%，傲視全球，顯示台灣作為全球半導體供應鏈核心的重要角色。在半導體產業備受矚目的同時，許多體質穩健的優質企業尚未被看見，仍有待市場關注及資金支持。璞玉指數透過嚴謹篩選機制，挑選出那些默默深耕且獲利配息穩定的優質企業，協助投資人更有效率掌握潛在投資機會，也導引資金挹注璞玉股票，健全我國資市場發展。觀察自美伊開戰以來，截至3月13日台灣加權指數跌幅約6%，而璞玉指數跌幅僅約3%，亦顯示璞玉指數可以在震盪期間展現抗跌韌性。

投信投顧公會理事長尤昭文於會中說明，台灣資本市場資金集中於少數產業及個股，並鼓勵投信業者發展差異化產品。他表示，市場的成長動能不僅只追求大型權值股，而須兼具深度。隨著台股基金規模持續成長，中小型及上櫃股票基金占比仍偏低，且觀察美國已有類似指數推出如Russell 1000，顯示台灣市場仍具發展空間。璞玉指數透過多項篩選指標，提供投信與ETF產品設計參考，並納入交易動能指標，協助基金經理人精準選取具潛藏價值的企業。

說明會以推動璞玉指數商品化為重點，臺灣指數公司表示，依照最新定審結果，璞玉指數非電子科技產業及中小成分股檔數權重占比均達62%，投資中小型股及非電子科技產業，璞玉指數為最佳選擇。

證交所表示，璞玉指數除可用於發行被動式ETF商品，其運用廣泛，亦可作為投信主動式選股，以及自營商等法人投資之參考依據。證交所將持續與各方交流，推動璞玉指數產業及標的股票多元應用，彰顯台灣非電子科技產業優質表現。

投信投顧公會理事長尤昭文於推廣說明會貴賓致詞。圖／證交所提供
投信投顧公會理事長尤昭文於推廣說明會貴賓致詞。圖／證交所提供

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所

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