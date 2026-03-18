證交所推動璞玉指數商品化 引領ETF布局中小型優質企業新方向

為均衡我國ETF市場發展，並推廣璞玉指數商品化，臺灣證券交易所3月18日(星期三)舉辦璞玉指數商品化推廣說明會，邀請投信投顧公會及投信業者代表參與，分享璞玉指數商品化及近期ETF市場關注議題，吸引近70位投信商品規劃及發行專業人員與會互動交流。證交所鼓勵業者持續投入ETF商品發展，並透過璞玉指數讓市場看見尚未被發掘潛藏價值的公司，為投資人帶來更多元完善的新商品。

證交所林修銘董事長開場致詞表示，截至2026年2月底，臺灣加權指數漲幅達22%，傲視全球，顯示台灣作為全球半導體供應鏈核心的重要角色。在半導體產業備受矚目的同時，許多體質穩健的優質企業尚未被看見，仍有待市場關注及資金支持。璞玉指數透過嚴謹篩選機制，挑選出那些默默深耕且獲利配息穩定的優質企業，協助投資人更有效率掌握潛在投資機會，也導引資金挹注璞玉股票，健全我國資市場發展。觀察自美伊開戰以來，截至3月13日臺灣加權指數跌幅約6%，而璞玉指數跌幅僅約3%，亦顯示璞玉指數可以在震盪期間展現抗跌韌性。

投信投顧公會理事長尤昭文於會中說明台灣資本市場資金集中於少數產業及個股，並鼓勵投信業者發展差異化產品。尤昭文表示，市場的成長動能不僅只追求大型權值股，而須兼具深度。隨著台股共同基金規模持續成長，中小型及上櫃股票基金占比仍偏低，且觀察美國已有類似指數推出如Russell1000，顯示台灣市場仍具發展空間。璞玉指數透過多項篩選指標，提供投信與ETF產品設計參考，並納入交易動能指標，協助基金經理人精準選取具潛藏價值的企業。

說明會以推動璞玉指數商品化為重點，臺灣指數公司說明，依照最新定審結果，璞玉指數非電子科技產業及中小成分股檔數權重占比均達62%，投資中小型股及非電子科技產業，璞玉指數為最佳選擇。

證交所表示，璞玉指數除可用於發行被動式ETF商品，其運用廣泛，亦可作為投信主動式選股，以及自營商等法人投資之參考依據。證交所將持續與各方交流，推動璞玉指數產業及標的股票多元應用，彰顯台灣非電子科技產業優質表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。