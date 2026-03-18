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台股ETF進化了 00401A將「選擇權權利金」納配息、兼具成長收益

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根投信董事長唐德瑜、摩根台灣鑫收益主動式ETF經理人沈馨、協管經理人魏伯宇(由左至右)。圖／摩根投信提供
摩根投信董事長唐德瑜、摩根台灣鑫收益主動式ETF經理人沈馨、協管經理人魏伯宇(由左至右)。圖／摩根投信提供

摩根投信將發行「摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A），是全台首檔透過紀律性執行「掩護性買權（Covered call）」策略、並把已到期或已執行賣出選擇權買權所收取的權利金，納入可分配收益範圍的台股ETF。

摩根投信董事長唐德瑜指出，這種透過紀律性執行掩護性買權獲取權利金、並給投資人在每月創造現金流的策略，雖是摩根投信首次引進台灣，但它早已被摩根資產管理集團運用在全球，目前摩根資產管理集團運用這種策略的衍生性收益型ETF規模達新台幣2兆元，市占率全球第一。

此外，摩根資產管理集團在全球旗下所管理的主動式ETF，也是以超過新台幣6兆元位居全球第一；可見無論主動式ETF還是掩護性買權策略，摩根資產管理集團都是業內的領導者。

00401A經理人沈馨表示，基於投資人既想要收益、又要追成長的需求日益增高，摩根投信將摩根資產管理集團在華爾街的贏家思維從美國引進台灣，推出全台首檔運用掩護性買權的台股主動式ETF –「摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）」。

透過每月紀律性地執行這項策略，00401A不僅把市場上的不確定性，轉化為權利金收益之外，也有機會替投資組合增加收益率，替投資人創造更穩健的現金流。隨著00401A的誕生意味投資人終於可以拿回收益的主動權，不必再受限於傳統的股息配發旺季，即可主動打造屬於自己的現金流。

正因為有了掩護性買權策略當收益的靠山，00401A在選股時可以更專注獲利成長動能，因此00401A不但會找高股息的股票，同時也會投資具備高成長潛力的股票。

以台、美AI供應鏈為例，市場對於AI會有各種想像題材，但摩根團隊可以透過全球的研究團隊，去逐一核實供應鏈上、中、下游的訂單狀況與獲利預期，進而替投資人尋找優質有潛力的企業。

00401A經理人沈馨補充， 不僅是反應台美AI供應鏈的科技產業，00401A也會納入多元產業為整體投資組合增加收益。目前預期00401A除約65%的持股布局科技產業外。

另外估計約35%的持股會集中在高品質的金融、通訊、工業與原物料等股票，可見00401A是一檔追求兼具成長與收益的台股ETF，是全台ETF市場上的新物種。

00401A經理人沈馨表示，正因為台股在息收和動能上都值得繼續投資，所以透過紀律性執行掩護性買權的策略，00401A不僅致力提供相對穩定的配息收益，也有機會參與台股成長的潛在資本利得，讓投資人再也不必在「收益」與「成長」中做選擇，更不用為了追求每月現金流的穩定，還得去搭配各種年配、季配與半年配的產品。

摩根台灣鑫收益主動式ETF協管經理人魏伯宇。圖／摩根投信提供
摩根台灣鑫收益主動式ETF協管經理人魏伯宇。圖／摩根投信提供

摩根台灣鑫收益主動式ETF經理人沈馨。圖／摩根投信提供
摩根台灣鑫收益主動式ETF經理人沈馨。圖／摩根投信提供

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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