全新科技ETF新兵搶市 元大009820核准募集

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於年度GTC大會表示，看好AI技術能於2027年帶來1兆美元商機，再度確立科技巨頭於AI的領航實力。針對指數投資再進化，元大投信攜手Nasdaq指數公司，在那斯達克100指數基礎上推出更優化版本元大那斯達克精選（009820）ETF，18日經央行核准募集，預計於4月8日展開募集。

元大投信指出，AI已成為經濟成長主力，而Nasdaq更是交易重鎮，包括輝達、蘋果、博通等皆掛牌於Nasdaq，推升那斯達克交易所總市值超越G7各國年度GDP，顯其為科技霸權的首選場地。

元大那斯達克精選ETF追蹤那斯達克100增強成長指數，基於那斯達克100指數之上，加入長期引導美國科技股上漲的四大評分項目：研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率、每股獲利成長率，進而選出30檔成分股，較原本100檔成分股的那斯達克100指數，更有機會放大強勢股的領漲表現。

根據彭博數據顯示，觀察2023~2025年AI科技大爆發下，那斯達克100增強指數報酬率273%，表現優於那斯達克100指數的136%。

AI時代爆發持續引領商機，全新科技ETF新兵，元大那斯達克精選搶市，預計將再為AI投資推升一波全新熱潮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。