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摩根投信時隔16年再戰台股 揭秘00401A「掩護式買權」策略心法

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

摩根投信於18日舉行摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）記者會，將於3月23至27日募集，4月10日掛牌，預估七月底將有首次配息評價、九月投資人可首次領到配息。

00401A不僅是摩根投信在台灣市場的第二檔ETF，更是時隔16年後再次推出台股相關產品。摩根投信董事長唐德瑜表示，希望將摩根在全球成功的經驗在地化。

摩根在全球主動式ETF領域全球最大，並持續投入創新與研究，至今總規模已達3,500億美元，無論在規模或淨流入方面均位居全球第一。董事長唐德瑜表示，摩根能取得如此卓越的成績，關鍵之一在於其海外主動式ETF長期以來系統性、有紀律地運用「掩護式買權」（Covered Call）策略，以指數選擇權為主，並結合嚴謹的風險管理，主動創造現金流優勢。

為何選擇Covered Call策略？唐德瑜指出，台灣ETF市場目前已相當成功，但投資人仍面臨兩大痛點：一是追求高配息卻常抱怨淨值跟不上；二是投資高成長型ETF卻又擔心波動過大，心理壓力難以承受。兩大困難情境在全球投資市場中普遍存在，也是長期投資者最難兼顧的。

另外，唐德瑜表示，若觀察當前台股ETF產品，一端是主打高配息，另一端是主打高成長，00401A則希望精準定位於兩者之間，讓投資人能以輕鬆、簡單的方式，同時兼顧收益與成長兩大目標。

值得注意的是，摩根台灣鑫收益主動式ETF經理人沈馨表示，這並非純粹的Covered Call ETF，而是一款台股ETF，且具有「紀律性」每月都會有權利金。穩定的現金流賦予投資團隊更大的選股空間，使其不必受限於僅選擇高配息股票，而是能依據深入的投研報告與經驗判斷，選擇更有機會創造超額回報的標的。

另外，摩根台灣鑫收益主動式ETF經理人魏伯宇補充，指數Covered Call比率設定在20%至25%之間。原則上，此比率不會因市場極端行情（例如大幅上漲）而進行調整。唯一可能調整的情況是當市場流動性顯著下降，基於風險管理考量而無法做足部位時。而摩根團隊強調「紀律性操作」的重要性，避免因主觀判斷而增減部位，揮避潛在最大風險。

魏伯宇指出，Covered Call策略的目標是穩定獲取權利金現金流，而非追求超額報酬。因此，在選擇標的時，主要考量因素為成本、流動性與風險管理。現階段，指數選擇權被視為最佳選擇。儘管市場上如台積電等個股選擇權流動性較好，但整體而言，個股選擇權受流動性及個股風險影響較大。

另外，在基金初期規模下，個股選擇權不會是首選，因為流動性不足或個股風險可能影響紀律性投資邏輯。另外，未來是否納入個股選擇權，將視流動性與風險條件進行評估。

摩根投信於18日舉行摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）募集記者會。記者崔馨方／攝影
摩根投信於18日舉行摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）募集記者會。記者崔馨方／攝影

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

摩根 台股 ETF

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