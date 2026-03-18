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指數定期審核結果出爐 熱門高股息ETF 00919、00929成分股維持不變

中央社／ 台北18日電
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台灣指數公司今天發布4檔指數的定期審核結果，其中熱門高股息ETF群益台灣精選高息（00919）所追蹤的特選台灣上市上櫃精選高息指數，與復華台灣科技優息（00929）追蹤的特選台灣上市上櫃科技優息指數，此次成分股皆維持不變。

另外，新光台灣半導體30（00904）追蹤台灣全市場半導體精選30指數，新納入4檔成分股包括穩懋、威剛、精測和鴻勁，同時刪除新應材、中美晶、達發、愛普等4檔原成分股。

富邦旗艦50（009802）所追蹤的台灣上市上櫃旗艦動能50指數，更有多達24檔成分股變動，新納入中興電、中鋼、和泰車、聯強、宏碁、華碩、京元電子、櫻花建、長榮、陽明、長榮航太、彰銀、台中銀、遠東銀、統一證、潤泰全、大立光、文曄、精材、大聯大、新應材、和碩、矽格、藥華藥等24檔。

同時台灣上市上櫃旗艦動能50指數24檔原成分股遭刪除，包括統一、聚陽、中砂、光寶科、智邦、友達、創見、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、國票金、中信金、景碩、玉晶光、材料-KY、譜瑞-KY、瑞儀、樺漢、環球晶、寶成、中保科、裕融，和潤泰新。

台灣指數公司表示，此次成分股異動或權重調整自3月18日起生效。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 指數 台股 00919群益台灣精選高息ETF基金

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