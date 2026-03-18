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今日我最夯！這檔主動式台股ETF 持有股王及權王占比都最高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股加權指數距離美伊戰前高點仍有逾千點差，不過，在新股王伺服器晶片大廠信驊（5274）開盤攻漲停，及護國神山台積電（2330）再度秒填息帶領收盤直登1,900元，11檔主動式台股ETF有10檔股價創新高，統計資料顯示，主動第一金台股優（00994A）持有信驊3.9%及台積電19.16%，皆是主動式台股ETF占比最高，帶領18日股價收漲3.77%收在12.66元，成為主動式台股ETF新強勢標的。

法人表示，小資族如果看好新股王後市、護國神山長期表現，零股投資雖是個好方式，但股王一股逾萬元，神山則來到1,900元，小資族參與門檻墊高，主動式台股ETF是參與股王與神山行情新選擇。Cmoney資料顯示，11檔主動式台股ETF，同時擁有股王信驊及神山台積電的共六檔，其中，00994A主動第一金台股優3月18日股價收在12.66元，讓小資可以用銅板價輕鬆入手護國神山及新股王。

主動第一金台股優經理人張正中指出，美伊戰爭導致市場風險趨避，股市估值向下調整，根據歷史經驗，地緣政策衝突對長期股市影響影響有限，本周台股連續上揚，加上部分AI相關個股表現搶眼，反應戰爭影響鈍化，大盤可能受到戰爭氛圍反覆影響，不過，個股在題材面、業績面驅動下，出現行情輪動的機會大。

張正中認為，台股今年受惠於CSP廠商資本支出大幅成長，挹注AI供應鏈獲利持續上修，預估科技產業鏈企業獲利年增率上修至30%以上，台積電供應鏈與半導體先進製程仍是成長主軸，也對科技股價發揮強勁的支撐力。

主動式台股ETF股價創高一覽。(資料來源：CMoney)
主動式台股ETF股價創高一覽。(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 00994A主動第一金台股優

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