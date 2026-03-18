地緣政治衝擊台股大震盪！高股息ETF淨流入204億 00961增幅5.6%奪冠
3月以來受到地緣政治衝突影響，荷莫茲海峽持續封鎖推升油價，引發通膨升溫疑慮，全球股市出現大幅震盪，台股也出現今年來最劇烈修正。
觀察台股ETF受益人數變化，市場資金逢低進場跡象明顯，投資人紛紛轉進高息型ETF尋求避震保護。
根據最新統計，截至13日台股ETF總受益人數已達1,357萬人，再創歷史新高，3月以來增加逾91萬人。
高息型ETF部分標地受益10％以上高配息，表現亮眼，上週淨流入204.7億元，較前一週大幅增加108.2億元，顯示投資人在市場震盪中偏好穩健收益。
從個別ETF受益人數增幅觀察，FT臺灣永續高息（00961）以5.6%增幅居冠，群益台灣精選高息（00919）緊追在後，增幅達4.77%，大華優利高填息（00918）也有1.21%的增長。
傳統高息龍頭元大高股息（0056）雖增幅相對溫和，僅0.74%，但龐大基數仍吸引穩定資金流入。
法人分析，儘管市場面臨地緣政治風險，但投資人對中長期AI算力需求帶動晶片成長的信心仍未改變，在全球股市高檔震盪格局下，高息ETF憑藉相對穩定的殖利率表現，成為投資人資產配置的重要避風港。
隨著市場波動加劇，具備高息保護、高成長特性的ETF將持續受到青睞，投資人可善用逢低布局機會，透過定期定額方式參與，在震盪市況中追求穩健收益。
|代號
|名稱
|受益人數近一週增幅
|00961
|FT臺灣永續高息
|5.60%
|00919
|群益台灣精選高息
|4.77%
|00918
|大華優利高填息30
|1.21%
|0056
|元大高股息
|0.74%
|00878
|國泰永續高股息
|0.55%
|00894
|中信小資高價30
|0.43%
|00962
|台新AI優息動能
|0.40%
|00730
|富邦臺灣優質高息
|0.09%
|00701
|國泰股利精選30
|0.02%
|00907
|永豐優息存股
|-0.04%
資料來源：集保結算所、CMoney (2026.03.13)
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。