4月進場美股漲相佳 主動式美股 ETF 靈活卡位

伊朗戰火為金融市場帶來震盪，國際油價與主要股市歷經大幅波動，不過隨市場恐慌性賣壓宣洩，雖然短期消息面仍牽動市場情緒，不過對股市影響略有鈍化跡象，以美股來看，自美以伊開戰以來跌幅相對有限，市場也漸回歸基本面理性評估，且過往經驗顯示4月進場美股後市表現可期，此時也正是透過主動選股布局未來潛力標的的好契機，對於投資人而言最便利的方式莫過於以主動式美股ETF來掌握行情。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，雖然地緣政治雜訊令近期美股波動加大，但也創造出更好的布局切入點，隨著時序距4月不遠，過往來看，4月因屬第2季開端，也正是政策開始明朗和企業財報陸續公布時期，此時進場美股後市表現可期，理由一為政府與企業的年度預算案多自4月開始執行，在政策落實與企業業績預期增長下，有助帶動美股表現。理由二為美股企業Q1財報也將於4月陸續發布，搭配正向業績展望，有助為股市注入動能。

吳承恕進一步指出，理由三為聯準會的政策也多於4月開始清晰，且新任聯準會主席將於Q2就任，降息循環有望延續，有助帶動景氣與股市表現。回顧近十年4月進場美股後各期間指數表現，道瓊工業指數後3月、6月平均上漲2.6%與5.5%，具備獲利與題材加持的成長股表現更為突出，NASDAQ-100指數後3月、6月平均上漲7.3%與12.1%。

後市來看，過往地緣政治衝突對美股干擾多為短期，基於美國經濟基礎穩固，就業與通膨處於平衡，景氣可望延續溫和成長態勢，企業獲利具備韌性，加上投資題材多元，除了AI科技，還囊括航太、生醫、金融創新等，當前市場波動之際正是布局具備長期競爭力與增長潛力標的的好時機，建議投資人可善用主動式美股ETF來掌握。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。