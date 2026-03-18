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比大盤強！00988A、00981A 季績效皆飆3成 居主動 ETF 冠亞軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近3月績效前五名主動式ETF。（資料來源：CMoney，2026/3/17，依3個月股價漲幅排序）
近3月績效前五名主動式ETF。（資料來源：CMoney，2026/3/17，依3個月股價漲幅排序）

「想賺漲贏大盤的超額報酬，選對主動式ETF不是夢！」台股18日強勢站回34,000點，加權指數在連日反彈之下，近3個月漲幅重返2成之上、達22.93%。但有3檔主動式ETF近3個月表現勝過大盤，主動統一全球創新（00988A）、主動統一台股增長（00981A）雙雙上漲3成，也就是說主動式ETF最大發行商統一投信包辦冠亞軍。

根據CMoney最新統計，近3個月表現最亮眼的前5檔主動式ETF，主動統一全球創新以32.51%的漲幅奪冠，主動統一台股增長以29.12%緊追在後。主動野村台灣50（00985A）近3個月漲幅達27.91%位居第三，上述3檔表現跑贏大盤。主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）則上漲20.76%、19.88%，分列第四、五名。

進一步觀察近1個月最動盪時期的表現，台股在17日收復月線，月漲幅也重返正數、上漲0.69%。5檔主動式ETF更展現超額報酬優勢，均領先大盤快速反彈，主動統一台股增長一個月上漲7.79%最帶勁，主動統一全球創新也勁揚6.67%，其餘3檔漲幅落在2~5%不等。

ETF達人表示，主動式ETF持股可以靈活調整，在股市高檔震盪下，反而更能主動汰弱留強。而且對於小資族來說，無論是想跨足海外熱門主流股，或想買進台股高價的千金股，資金門檻都相當高，透過經理人操盤的主動式ETF，就是最佳投資利器。投資人可擇優以定期定額搭配逢拉回分批布局，以參與長線行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

定期定額 漲幅 大盤

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