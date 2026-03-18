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國泰 ETF 00922持有八成科技股 近五日交易量增溫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

本周開啟的NVIDIA GTC 大會成為全球焦點，輝達再創話題引領半導體產業持續上攻，刺激資金進行新一輪挹注。國泰台灣領袖50 ETF（00922）經理人蘇鼎宇指出，在美股 AI 族群的強勢帶領下，與其高度連動的台股有望受此話題激勵連動衝高。00922除息後具備價格吸引力，加上台股長期看漲的雙重助攻下，資金熱度明顯高漲，近五個交易日的平均日成交量達4.8萬張。

國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，AI技術革命帶動的生產力躍遷勢不可擋，雖與中東戰事導致通膨反彈風險升溫，但美國總統川普一向傾向速戰速決，加上美國期中選舉在即，研判應會高機率快速了結戰事。值得一提的是，GTC大會登場，輝達執行長黃仁勳表示，估計採用Blackwell和Vera Rubin架構的AI晶片，能夠在2027年，帶來1兆美元的商機，刺激市場資金進行新一輪挹注，在市場震盪之際，可適度善用市值型ETF，在資產配置中，聚焦具有實質獲利支撐的AI核心供應鏈，如生產HBM必備的半導體設備股和供不應求的記憶體族群，趁回檔時調整部位，承接長線較低買點。

投信業者指出，00922之所以能成為市場焦點，核心在於其精準的選股策略，該基金追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，不僅考量企業市值規模，更前瞻性地納入低碳轉型分數與獲利能力作為篩選基準，相較於傳統市值型ETF，00922能剔除低碳轉型競爭力低的企業，選出真正具備國際競爭力的台股優質企業，成分股涵蓋半導體、AI伺服器供應鏈與金融權值股，包含台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等，近八成都是半導體電子類股，在AI基礎建設需求爆發的背景下，隨著輝達GTC年度大會盛大開幕，這些領袖級企業不僅具備強大的護城河，更直接受惠於輝達生態系的擴張，為ETF灌注長期爆發動能。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，台灣經濟展現出強勁韌性。國發會主委葉俊顯日前指出，受惠全球 AI 大廠大幅調升資本支出，帶動台灣出口暢旺且產業外溢效應顯著，今年經濟成長率極有機會達成主計總處預估的 7.71%，甚至不排除優於預期，且台灣出口已連續 28 個月正成長，2月出口金額498億美元更創下歷年同月最高紀錄，有望寫下史上最佳第1季。在國家經濟成長動能轉強之際，投資市值型 ETF 00922 等同參與台灣「經濟紅利」的黃金發展期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

葉俊顯 資產配置 黃仁勳

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