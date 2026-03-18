輝達 GTC 掀算力軍備競賽 這檔 ETF 重倉神山與發哥逾五成 可望霸榜

輝達（NVIDIA）GTC大會熱鬧展開，全新世代AI晶片「Feynman（費曼）」霸氣亮相，會中輝達也亮出台廠供應鏈名單，凸顯台灣AI供應鏈在AI時代的關鍵地位。中國信託投信表示，日前經濟部喊出「台灣半導體再領先20年」願景，加上台美三大經貿架構的政策護城河，建議看好半導體長線發展的投資人，可透過如中信關鍵半導體（00891）等半導體主題型ETF，精準掌握產業鏈核心精銳。

中國信託投信表示，台灣半導體產業享技術與政策雙重利多，今年初台美密集簽署三大經貿架構，包含享有232條款優惠待遇、簽訂台美AI與半導體供應鏈戰略同盟MOU，以及台灣對等關稅（ART）降至15%且不疊加等。在關鍵技術與戰略同盟的雙引擎驅動下，台灣核心價值產業的黃金護城河已然成形。

00891經理人張圭慧認為，隨著AI應用逐漸落地，且科技巨頭間的軍備競賽延續，皆可望實質轉化為台廠的訂單動能。市場預期，輝達新一代Feynman晶片將首度導入1.6奈米級先進製程，其中台積電（2330）憑藉A16製程優勢，無疑是最大贏家。

同時，隨著製程微縮，晶圓必須研磨至極薄，化學機械研磨（CMP）工序需求大幅增加，掌握關鍵技術的再生晶圓龍頭中砂（1560）將直接受惠。此外，前所未有的複雜高階晶片也急需高度先進的封裝與測試技術支援，強勁推動台灣委外封裝測試（OSAT）供應鏈成長，封測龍頭日月光投控（3711）與京元電子（2449）皆是這波規格升級潮的核心指標。今年來，00891含息報酬率逾二成，表現也優於大盤。

面對AI從題材作夢期邁入實質獲利期，張圭慧建議，投資人與其單打獨鬥尋找個股，不如透過ETF一網打盡產業龍頭。00891前兩大持股由台積電與IC設計龍頭聯發科（2454）領軍，兩者權重合計超過五成，為基金提供強大的穩盤與上攻動能。

此外，00891成分股同步涵蓋受惠於先進製程與高階封測大單的中砂、日月光及京元電等關鍵企業，完美契合當前AI硬體基礎建設的爆發期。對於想參與半導體長線行情的投資人，利用半導體主題型ETF分批布局，可望成為掌握下一波科技成長紅利相對穩健且高效的投資方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。